Fasnacht 2022: Gebürtiger Inder wird neuer Surseer Heinivater

Sursee Von Mumbai an die Luzerner Fasnacht: Ein gebürtiger Inder wird neuer Heinivater Die Surseer Fasnachtszunft hat Ashish Arondekar zum neuen Heinivater gewählt. Der IT-Spezialist und Kosmopolit soll mit seiner humorvollen und zugänglichen Art durch die Coronafasnacht führen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 10.01.2022, 17.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue 136. Surseer Heinivater heisst Ashish Arondekar. Die Wahl vom Samstagabend lässt aufhorchen, denn bei den Fasnachtsoberen dominieren in der Regel alteingesessene Familiennamen. Eine Überraschung ist es aber nur für Aussenstehende. Der 55-Jährige ist bereits seit 16 Jahren Mitglied der Surseer Zunft Heini von Uri und schon seit längerem ein Favorit für das Amt. Dies aufgrund seiner Verdienste, sagt Zunftmeister Florian Felber.

Ashish Arondekar wurde zum neuen Heinivater gewählt. Bild PD

Arondekar war in der Zunft unter anderem im Wagenbau tätig, amtete im Plakettenkomitee, als Zeugherr und zuletzt im Heiniballkomitee. «Gewählt wurde er zudem, weil er es schafft, die Leute mit seiner humorvollen, zugänglichen und überlegten Art mitzureissen.» Das sei eine wertvolle Eigenschaft in Zeiten, da wegen Corona eine spezielle Fasnacht erwartet wird.

Doch wie verschlägt es einen gebürtigen Inder in die Surseer Fasnachtszunft? Er sei ein geselliger Typ und die verkleideten Leute hätten ihn fasziniert, sagt Arondekar schmunzelnd. Im Jahr 1998 hat er in Sursee ein Haus gekauft und sich mit seiner Frau und den zwei Töchtern hier niedergelassen. Einige Nachbarn waren in der Zunft und fragten ihn, ob er Mitglied werden möchte. «Ich bin spontan und habe es gerne lustig, das hat gepasst.» Geholfen hat wohl auch, dass er im Veloclub aktiv war sowie im Lions Club Sursee, dem er nach wie vor angehört und den er vergangenes Jahr präsidierte.

Von 15-Millionen-Metropole nach Altishofen

Ashish Arondekar ist Elektroingenieur und arbeitete nach dem Studium für eine indische IT-Firma in den USA, wie fast alle seiner Studienkameraden übrigens. Er blieb allerdings nur ein Jahr. Die Amerikaner verweigerten seiner Frau Vaishnavi, seiner «Sandkastenliebe», das Visum. Da seine international tätige Firma einen Auftrag in Altishofen an Land zog, verschlug es den damals 23-Jährigen in den Kanton Luzern. In Nebikon wohnte er zusammen mit seiner Frau drei Monate in einem Hotelzimmer. «Aus der 15-Millionen-Metropole Mumbai in diese kleinen Dörfer zu kommen, war schon eine Umstellung», sagt Arondekar und schmunzelt.

Doch es gefiel ihm. Er kehrte zurück, leitete das Schweizer Geschäft der indischen IT-Firma und liess sich in Sursee nieder. Arbeitsort war meist Zürich, wo er später im IT-Sektor für die Börse sowie Banken und Versicherungen angestellt war. Aktuell arbeitet Arondekar als Vizepräsident einer auf Finanzsoftware spezialisierten Firma im Verkauf. Er sei viel international unterwegs, bis zur Coronapandemie pro Monat zwei bis drei Mal mit dem Flugzeug.

Der neue Heinivater mit seiner Frau und den beiden Töchtern. Bild: PD

Das Fasnachtsmotto des neuen Heinivaters ist denn auch international, es heisst «Studio 54 – die verrückten 70er», angelehnt an die berühmte Disco in New York. Läge ein indisches Thema nicht näher? «Eben nicht. Weil das Motto jeweils im November am Martinibot bekanntgegeben wird, hätte man beim Thema Indien sofort gewusst, dass ich Heinivater werde.» Doch das muss bis zur Inthronisation Anfang Januar streng geheim bleiben.

Aus Heinigoofen werden Heinigirls Eine Premiere erlebte die Zunft Heini von Uri bei den Heinigoofen, heisst es in einer Mitteilung. Die beiden Töchter Neha und Anisha würden nämlich «Heinigirls» genannt. Die 29-jährige Neha arbeitet als Nachhaltigkeitsmanager bei Schindler Aufzüge, die 27-jährige Anisha im Marketing bei L’Oreal in Genf. Heinimamme Vaishnavi stammt ebenfalls aus Mumbai. Sie studierte Wirtschaft, gibt indische Kochkurse und macht Caterings.

Nach Indien reise seine Familie so oft wie möglich, in der Regel zwei bis drei Mal pro Jahr. Seine Familie in Mumbai sei sehr stolz auf sein neues Amt, sagt Arondekar, der fast akzentfrei Schweizerdeutsch spricht und seit 2005 eingebürgert ist. Als dunkelhäutiger Mensch falle man auf. Er erfahre aber «viel Liebe und Gutes», wie er es formuliert, Diskriminierendes erlebe er allgemein sehr selten. Dass eine reine Männerzunft, die es seit 150 Jahren gibt, einen wie ihn zum Fasnachtsfürsten wählt, zeige deren Grösse und dass sie anpassungsfähig sei.

Sich über das freuen, was man hat

Fakt ist, dass die Surseer Fasnacht 2022 wegen Corona nicht im üblichen Rahmen stattfinden kann. Geplant ist, dass sie nicht im Städtli, sondern in der Stadthalle durchgeführt wird (wir berichteten). «Klar hätte ich es mir anders gewünscht», sagt der neue Heinivater. «Ich sage aber immer: Wir müssen uns über das freuen, was wir haben, und nicht traurig sein über das, was wir nicht haben.» Seine Inthronisation am Samstag sei bereits ein sehr schöner Anlass gewesen. «Die Fasnacht ist eine wichtige Tradition, weshalb man sie unbedingt durchführen sollte – unter Einhaltung der geltenden Richtlinien.»

Neben der Fasnacht mag Ashish Arondekar gutes Essen sowie Wein und ist in der Freizeit auf dem Golfplatz und der Skipiste anzutreffen. An der Schweiz schätzt er die Pünktlichkeit. Er sei selber pünktlich, das habe er von seinem Vater gelernt. Mit dieser Eigenschaft sei er in Indien allerdings ein Exot gewesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen