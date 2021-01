Lozärner Fasnacht Wegen Fast-Lockdown: LFK muss Strassenverkauf von Plaketten stoppen Damit das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) nicht auf seinen Plaketten sitzen bleibt, muss es beim Verkauf umdisponieren. In Ebikon spart man diese deshalb gleich für nächstes Jahr auf. Roman Hodel 19.01.2021, 20.01 Uhr

Es ist ein Jammer für die Stadtluzerner Fasnächtler: Um mit Blick auf all die abgesagten Fasnachtsanlässe zumindest ein bisschen Stimmung aufkommen zu lassen, präsentierte das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) im November trotz allem seine neue Plakette «Metenand a d'Fasnacht»:

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. November 2020)

Zusammen mit dem Verkauf des Hochglanz-Magazins «Hauptsach Fasnacht» sollte so vor allem auch Geld zusammenkommen. Geld, das das LFK als Solidaritätsbatzen für all die Personen einsetzen will, die einen Teil ihres Einkommens durch die Fasnacht erwirtschaften, etwa Künstler, die Fasnachtsgrende herstellen.

Doch nun wird selbst der Verkauf der Plaketten zum Problem. Eigentlich hätten an den kommenden Samstagen bis zum Schmudo jeweils zig Verkäufer in der Luzerner Innenstadt unterwegs sein sollen, um die guten Stücke an die Frau und an den Mann zu bringen. Eine Kupferplakette zu 8 Franken, eine Silberplakette zu 10 Franken. «Wenigstens ein bisschen Fasnacht am Tschooppe», wie es LFK-Medienchef Peti Federer ausdrückt.

Die Fasnachtsplakette 2021 in Grossaufnahme. Bild: PD

Nur: Für solche Verkäufe gibt es laut Federer wegen der verschärften Coronabestimmungen nun keine Bewilligung der Stadt. «Das verstehen wir aus gesundheitlichen Gründen selbstverständlich voll und ganz», sagt er und fügt an:

«Abgesehen davon würde es auch nicht viel bringen, weil wegen des Fast-Lockdowns ohnehin wenig Passanten in der Stadt anzutreffen sind.»

Zudem: Weil viele Läden geschlossen sein müssen, fallen diese auch als mögliche Verkaufsstellen für Plaketten weg.

Eine verzwickte Lage. Aber Federer betont: «Wir hatten schon im vergangenen Frühling beschlossen - egal was passiert, wir machen eine Plakette.» Als Alternative wird das LFK nun sämtliche Fasnachtsvereine und Guuggenmusigen nochmals anschreiben und die Fasnächtler an den Solidaritätsgedanken erinnern. Es wird gemäss Federer ein «Türklinkenverkauf per Telefon». Zu beziehen ist die Plakette via neuen LFK-Webshop oder aber direkt beim LFK-Sekretariat. Wer sie dort abholen will, muss sich jedoch vorgängig telefonisch oder per Mail anmelden. Wie viele Plaketten das LFK herstellen liess und wie viele bis jetzt verkauft wurden, will Federer nicht sagen. Es ist wie zu normalen Fasnachtszeiten ein gut gehütetes Geheimnis.

So macht es die Rotseezunft:

Solche Probleme hat die Rotseezunft Ebikon nicht mehr. Der Zunftrat hat an der letzten Tagung 2020 entschieden, dass die bereits produzierten, Tausenden Fasnachtsplaketten...

Bild: PD

...überarbeitet werden und erst vor der nächsten Fasnacht 2022 in den Verkauf gelangen. In einer am Montag verschickten Medienmitteilung schreibt die Zunft als Begründung: «Die Gesundheit aller muss an erster Stelle stehen und ein Plakettenverkauf an der Haustüre oder an ausgesuchten Verkaufsstellen ist nicht sinnvoll.»

Doch was heisst Überarbeiten? «Bei den Silber- und Bronze-Plaketten ist die Jahreszahl 2021 so gestanzt, dass sie der Hersteller gut mit einer anderen Farbe und der Jahreszahl 2022 überdrucken kann», erklärt Andreas Stübi, Herold der Rotseezunft. Bei der Goldplakette geht dies hingegen nicht. Doch auch hier hat sich die Zunft laut Stübi eine Alternative überlegt: «Wir prüfen, ob wir die Jahreszahl mit ‹rüüdigs 2022› ergänzen.» Fakt ist aber: Der Hersteller muss jede Plakette nochmals in die Finger nehmen. Für die Rotseezunft ist das Ganze besonders bitter, weil sie dieses Jahr ihr 60-Jähriges feiert. Trotzdem blickt sie laut der Mitteilung mit «Euphorie und Zuversicht» Richtung Fasnachtsjahr 2022 und hofft bezüglich überarbeiteter, «rüüdig verreckter» Jubiläumsplakette auf eine «wohlwollende Käuferschaft».