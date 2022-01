Fasnacht 2022: Zuversicht auf der Luzerner Landschaft

Fasnacht Zuversicht auf der Luzerner Landschaft: Die Fasnacht 2022 soll stattfinden, selbst wenn's im Sommer ist Obwohl die epidemiologische Lage ungemütlich ist: In Sursee soll die Fasnacht indoor stattfinden, in Hochdorf wird das Braui-Areal eingezäunt und in Wolhusen wird sie in den Sommer verschoben. Für die grossen Umzüge wird es aber eng. Reto Bieri und Salome Erni Jetzt kommentieren 07.01.2022, 21.42 Uhr

Viele Luzerner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler basteln Grende, bauen Wagen und proben mit der Guggenmusik – in der Hoffnung, dass die Fasnacht nach dem letztjährigen Ausfall wieder stattfindet. Doch mit den steigenden Coronafallzahlen schwindet die Zuversicht. So wurde beispielsweise der Umzug der Götschizunft Hildisrieden abgesagt beziehungsweise auf 2023 verschoben. Am Freitag fiel die traditionelle Fasnachtseröffnung in Willisau ins Wasser.

2020 zogen die Sooregosler Oberkirch durchs Städtli Sursee. Heuer soll die Fasnacht in der Stadthalle stattfinden. Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 25. Februar 2020)

Noch ist aber nichts entschieden, die Verantwortlichen warten ab. In der Stadt Luzern soll der Entscheid Ende Januar fallen, ob die grossen Fasnachtsumzüge durchgeführt werden. Klar ist: Falls die Fasnacht 2022 stattfindet, dann nicht im üblichen Rahmen.

Die Schneckenzunft Wolhusen hat einen eigenwilligen Weg gefunden: Sie verschiebt den Umzug auf den 25. Juni. Gemäss Weibel Hanspeter Streit kam die Idee vor zwei Monaten auf, an diesem Freitagabend wurde sie am Zunftbot offiziell. Streit sagt: «Wir würdigen unsere Zunftmeister immer am Ende der Amtszeit mit einem grossen Umzug für die getane Arbeit. Der aktuelle Zunftmeister trägt sein Amt bereits seit drei, statt zwei Jahren, weil der Umzug im letzten Jahr ebenfalls verschoben werden musste. Eine vierte Amtszeit kommt nicht in Frage.»

Die sommerliche Lösung dieses Problems stellt sich Streit «als eine Mischung zwischen Fasnacht, Street-Parade und Volksfest» vor, unter Mitwirkung von Vereinen und Zünften der Nachbargemeinden. Der Umzug wird wie sein Winter-Pendant von der Zunft organisiert und soll mit gut fünfzig Nummern über 1000 Personen anlocken. Anschliessend soll ein Sommerfest stattfinden.

«Wir wollen trotz der vielen Absagen eine Perspektive geben, auch für die Guggemusigen»,

so der Weibel. Denn sämtliche Fasnachts-Veranstaltungen der Schneckenzunft wurden vorerst abgesagt.

In Kriens entschied man sich für eine ähnliche Lösung, auch die Galli-Zunft verschiebt ihren Umzug. Er wird am 4. September anlässlich der Feierlichkeiten «100 Jahre Galli-Zunft» nachgeholt.

«Dass der Umzug ausgerechnet im Jubiläumsjahr nicht stattfinden kann, ist für uns sehr hart ‒ aber wir müssen realistisch bleiben»,

bedauert Umzugschef Fredy Haas. Die 2,5 Kilometer lange Route einzuzäunen und die Zertifikate zu kontrollieren, sei weder von den Gegebenheiten noch vom Aufwand her machbar. Auch beim gemeinsamen Wagenbauen in der Galli-Halle «kämen zu viele Leute zusammen».

Der Chrienser Bööggen-Ball ist abgesagt, die Bööge-Rätschete, der Rüüdige Samschtig und Gäldseckelwösch sollen hingegen unter entsprechenden Schutzkonzepten stattfinden.

Mehrtägiges Programm in der Stadthalle

Fasnachts-Begeisterte müssen jedoch nicht bis im Sommer warten. Denn beispielsweise in Sursee wird sie zur gewohnten Zeit stattfinden, wenn auch unter besonderen Umständen. Dort weicht man laut Florian Felber, Zunftmeister der Fasnachtszunft Heini von Uri, in die Stadthalle aus. Dies, weil man bei Aussenveranstaltungen das Areal absperren müsste. Das sei im Städtli Sursee nicht möglich.

«Grundsätzlich planen wir die Veranstaltungen so, dass sie nach den vorgegebenen Massnahmen möglich sind. Das heisst in Innenräumen, zudem mit 2G-plus.»

In die Stadthalle darf also nur, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich getestet. Den 2G-plus-Status erhält man übrigens nach dem Booster während vier Monaten.

Laut Felber hat die Zunft zusammen mit den Surseer Guggenmusiken ein mehrtägiges Programm für die Stadthalle geplant, das vom Schmudo bis zur Uslompete am Güdisdienstag reicht.

«Sofern die Behörden trotz 2G-plus nicht noch eine Begrenzung für Innenräume erlassen. Dann fände die Fasnacht ziemlich sicher nicht statt.»

2G sei keine Alternative, da man eine Maske tragen und nur im Sitzen konsumieren dürfte. «Nur mit 2G-plus können wir die Fasnacht würdig feiern», sagt Florian Felber. Die Rückmeldungen seien grossmehrheitlich positiv.

«Die Leute freuen sich und akzeptieren die Massnahmen, weil das Bedürfnis nach Fasnacht und Geselligkeit gross ist.»

Einer wilden Fasnacht würde rasch der Stecker gezogen

Felber denkt nicht, dass es im Städtli eine wilde Fasnacht geben wird. «Jene, welche die Surseer Fasnacht organisieren, sind in der Stadthalle. Die Leute sind sich zudem bewusst, dass einer unbewilligten Fasnacht rasch der Stecker gezogen würde», sagt Felber. Der Platz in der Stadthalle sei begrenzt. Wie viele Personen Platz haben werden, könne man noch nicht sagen. «Entscheidend ist, dass wir die Möglichkeit haben, eine Fasnacht durchzuführen und so das Kulturgut zu pflegen und die Tradition aufrechtzuerhalten.»

Schwierig abzuschätzen ist laut Felber, ob der grosse Fasnachtsumzug vom Güdisdienstag, der jeweils bis zu 15'000 Besucherinnen und Besucher anzieht, stattfinden kann. Die Bewilligung habe man noch nicht eingeholt. «Wir haben von allen Teilnehmenden aber die Zusicherung erhalten, dass die Planungen weiterlaufen – und wir so erst kurzfristig definitiv entscheiden müssen.»

Neuer Heinivater wird am 8. Januar gewählt Die Zunft Heini von Uri Sursee ruft traditionsgemäss am ersten Samstag nach dem Dreikönigstag ihren neuen Heinivater aus, bereits zum 136. Mal. Pandemiebedingt gibt es am 8. Januar jedoch ein anderes Programm, heisst es in einer Mitteilung. So ist der Fakeleinzug ins abgedunkelte Städtli abgesagt. Die Ausrufung kann zudem nicht wie gewohnt vom Balkon des Rathauses von allen verfolgt werden.

Auch in Hochdorf soll es eine Fasnacht 2022 geben. Am Dienstag haben sich das OK Fasnacht und die Martinizunft entschlossen, die Planung weiter zu konkretisieren, sagt Zunftmeister Philippe Renggli. «Vorausgesetzt, die epidemiologische Lage verschärft sich nicht weiter, der Bund erlässt keine zusätzlichen Einschränkungen und der Kanton bewilligt die Schutzkonzepte für die Fasnachtsanlässe.»

Janek Bösch vom OK Fasnacht sagt, trotz zusätzlicher Auflagen sei es erfreulich zu sehen, wie die Vereine hinter der Planung stehen und mitmachen wollen. «Auch die Guggenmusiken sind sehr positiv und wollen mit dabei sein.» Die Hochdorfer Fasnacht wird innerhalb des abgegrenzten Braui-Areals stattfinden. «Zudem planen wir derzeit mit 2G-plus, was auch Fasnachtsfestivitäten zulässt», sagt Bösch. Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl werde «unumgänglich» sein.

Umzug entlang der Industriestrasse

Der Fasnachtsumzug am Güdisdienstag, den jeweils über 20'000 Schaulustige besuchen, stelle eine grosse Herausforderung dar. Statt durchs Dorfzentrum wird der Umzug entlang der Industriestrasse führen, welche «gut umfriedet werden könne», sagt Vizezunftmeister Marius Gretener.

«Ich bin jetzt schon brutal nervös, denn wenn wir den Umzug so hinkriegen wie geplant, erreichen wir Historisches.»

In welchem Umfang Ende Februar die Fasnacht in Willisau stattfinden kann, ist gemäss Bruno Bühler, Präsident der Karnöffelzunft, aktuell offen. Für die Städtlifasnacht, das Highlight des Willisauer Fasnachtstreibens, das jeweils am Sonntag vor dem Schmudo stattfindet, ist er angesichts der steigenden Coronazahlen wenig zuversichtlich. «Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir wollen nicht einfach alles absagen, sondern warten noch zu.» Auch der grosse Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag wird wohl ins Wasser fallen. Das Sprüchlen in den Willisauer Beizen am Güdismontag hingegen werde man Stand jetzt als 2G-Anlass durchführen können.

Willisau stellt sich auf die Fasnacht ein. Video: PilatusToday

Wenig Zuversicht für das Dorffest

Zunftmeister Hanspeter Jenni, der sein Amt 2021 ohne Fasnacht antrat. Bild: pd

Ein Blick in die Fasnachtszeit sei auch in Entlebuch «sehr, sehr vage», so Zunftmeister Hanspeter Jenni. Er ist noch unsicher, ob das alljährliche «Fäscht im Chräjenäscht» am Freitag vor dem Schmudo stattfinden kann:

«Vielleicht wird sich bis Mitte Februar die Lage etwas beruhigen, aber aus aktueller Sicht ist es schwierig, etwas zu planen.»

Das Dorffest findet jeweils an diversen Lokalitäten statt, Vereine und bis zu 1000 Personen nehmen teil. Die Planungen seien in Entlebuch zwar «latent» am Laufen, doch selbst der interne Zunftbot vom Samstagabend kann wie vielerorts nur in abgespecktem Rahmen ohne Guggemusigen durchgeführt werden.

Jenni hofft, dass immerhin die Kindergarten-Bescherung, in Entlebuch ein traditionsreiches Ereignis, in einer Form möglich sein wird. Denn Fasnacht im Sommer, das gab es für ihn bereits letztes Jahr: Im offiziellen Ornat gekleidet, überreicht er den Kindern im Juni ihr Geschenk.

