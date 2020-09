Die nächsten Absagen sind da: Auch Littau und Emmen verzichten auf den Fasnachtsumzug im 2021 Wie weiter mit den Fasnachtsumzügen in der Region, nachdem die beiden grossen Umzüge in der Stadt Luzern abgesagt worden sind? Erste Entscheide sind bereits gefallen. Hugo Bischof /Sandra Monika Ziegler Aktualisiert 17.09.2020, 12.19 Uhr

Werden 2021 wohl vermisst werden: das Eierrösi am Littauer Umzug (links) und das Ämmeli am Emmer Umzug. Bilder: Philipp Schmidli und Boris Bürgisser (23. Februar 2020)

Der Fasnachtsumzug im Luzerner Stadtteil Littau wird 2021 nicht durchgeführt. Das gab René Baumann, Mediensprecher der Littauer Mättli-Zunft, auf Anfrage bekannt. Ebenfalls nicht stattfinden werde das Fasnachtstreiben an der beliebten «Gruebe-Meile» im Anschluss an den Littauer Umzug.

Um einige der anderen Fasnachtsanlässe in den Stadtteilen Littau und Reussbühl (Kinderfasnacht, Zunftball, Ruopigen-Guggete, Besuche bei Institutionen) eventuell trotzdem in kleinerem Rahmen durchführen zu können, wolle die Mättli-Zunft eine Arbeitsgruppe zusammenstellen und sich an die Planung machen, wie Baumann mitteilt. «Dies aber natürlich unter voller Berücksichtigung der vorgegebenen Corona-Schutzmassnahmen und Schutzkonzepte von Bund, Kanton und Stadt.»

«Ganz sicher aber» werde die Littauer Mättli-Zunft ihre traditionelle Fasnachtszeitung «Schlössligeischt» produzieren. Eine eigene Fasnachtsplakette werde 2021 hingegen nicht produziert.

Bereits am Mittwoch hatte das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) entschieden, die beiden grossen Fasnachtsumzüge in der Stadt Luzern 2021 nicht durchzuführen. Dieser Entscheid dürfte Signalwirkung in der ganzen Region haben.

Alle Anlässe der Ämmer Fasncht abgesagt

Auch in Emmen hat das Emmer Fasnachtskomitee (EFK) als Veranstalter der Ämmer Fasnacht ihre Anlässe abgesagt. «Mit rund 23'000 Besucherinnen und Besucher fühlt sich das EFK verpflichtet, seine Verantwortung zum Schutz aller Fasnachtstreibenden in Emmen und der Emmer Bevölkerung wahrzunehmen und somit alle anstehenden Anlässe abzusagen» teilt das Komitee mit.

Erscheinen wird aber eine Emmer Fasnachtsplakette 2021. Dazu EFK-Präsident Stephan Kilcher: «In einer limitierten Auflage wird sie gedruckt. Mit dem Verkauf erhoffen wir uns eine solidarische Unterstützung der Ämmer Fasnacht 2021. Das EFK kann sich vorstellen mit einem Teilbetrag aus dem Erlös Emmer Fasnachtsvereine zu unterstützen.» Die Plakette werde auch mit Blick auf die Sammler produziert.

