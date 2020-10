Fasnachtsumzug Hildisrieden findet 2021 nicht statt

Für die Vereinigten Guuggenmusigen Luzern ist klar: «Der Monstercorso findet statt»

«Die Vereinigte» will sich dem Coronavirus nicht beugen. Am Samstag gab der Zusammenschluss der Luzerner Guuggenmusigen bekannt, dass sie den Monstercorso am Güdisdienstag durchführen werden – vorausgesetzt der Stadtrat erteilt die noch ausstehende Bewilligung.