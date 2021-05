Stadt Luzern Die Hallenbäder öffnen wieder – und fast alles ist wieder beim Alten Mit den Lockerungsschritten ist auch in den Hallenbädern fast Normalbetrieb möglich. Glücklich darüber sind nicht nur die Stammgäste. Sophie Küsterling 31.05.2021, 17.47 Uhr

Der erste Tag nach der Öffnung: Vor allem Stammkunden ziehen im Hallenbad Luzern ihre Bahnen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. Mai 2021)

Acht Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen im Hallenbad Allmend ihre Bahnen. Im Lernbecken findet Schwimmunterricht statt, vom Sprungbrett springen Kinder ins Wasser. Es sei fast wie an einem ganz normalen Montagmorgen, sagt Antonia Arnold, die am Empfang arbeitet. Dabei war bis gestern noch nicht viel von Normalität zu spüren. Bis Anfang Mai war das Hallenbad ganz geschlossen. Auf Druck des Stadtparlaments öffnete es am 7. Mai für Kinder und Jugendliche.

Zudem konnten Erwachsene sogenannte Slots online buchen. Zu vorgegebenen Zeiten durften 15 Personen während 45 Minuten gleichzeitig ins Wasser. «Die Slots waren immer ausgebucht. Wir bekamen Anrufe von Leuten, die sagten, sie könnten nie reservieren, weil alles immer so schnell ausgebucht war», sagt Reto Mattmann, Geschäftsführer der Hallenbad Luzern AG.

100'000 Franken zahlt die Stadt pro Monat

Die Reservierungspflicht entfällt nun. Hallenbäder dürfen wieder 1 Person pro 15 Quadratmeter empfangen – in Luzern sind somit 180 Badegäste gleichzeitig erlaubt. Ein Zählsystem zeigt auf der Website die aktuelle Auslastung an. Trotz der grossen Nachfrage rentiert der Betrieb bisher nicht. Pro Tag fallen rund 4500 Franken Betriebs- und Personalkosten an. Die Stadt hat dem Hallenbad deshalb bis Ende Juli monatlich 100'000 Franken zur Kostendeckung zugesichert.

«Wir sind sehr froh, dass wir jetzt fast wieder Normalbetrieb haben», sagt Mattmann und meint damit nicht nur den finanziellen Aspekt. Ein Hallenbad sei ein Service public und müsse allen zugänglich sein. Diesen nutzen gewisse Gäste schon so lange und so oft, dass die Mitarbeitenden des Hallenbads sie beim Namen kennen. «Wir haben uns im Dezember, als wir zumachen mussten, schon gefragt, wann wir unsere Gäste wieder sehen würden», erzählt Kevin Horat, Leiter der Badebetriebe.

Umso schöner sei es, sie wieder wie gewohnt Bahnen schwimmen zu sehen. Froh und dankbar über die Öffnung sind auch die Gäste. Vor allem die ältere Kundschaft hatte Mühe mit dem Online-Buchungssystem und kann jetzt das erste Mal seit langem wieder schwimmen gehen. Es sei nicht nur die körperliche Betätigung, die ihnen durch die Schliessung gefehlt habe, sagt Antonia Arnold vom Empfang.

«Es sind auch die sozialen Kontakte, die hier gepflegt werden, die weggefallen sind.»

Auch der 88-jährige Josef Krejci, der am Montagmorgen mit gepackter Sporttasche am Empfang steht, ist ein Stammkunde. Er zeigt auf einen Glaskasten gleich neben dem Eingang zum Hallenbad. Darin hängt ein Foto von ihm, auf dem er eine Schweizer Fahne in den Händen hält. Daneben sind zwei Goldmedaillen ausgestellt, die er 2019 an den Masters-Meisterschaften im Schwimmen gewonnen hatte. Normalerweise trainiere er fünfmal in der Woche im Hallenbad. «Jetzt hatte ich eine ziemlich grosse Pause», sagt der ehemalige Turnlehrer. Corona und die Schliessung des Hallenbads sei nicht einfach gewesen für alte Leute wie ihn, fügt Krejci an. Umso mehr freue er sich, wieder ins Wasser abtauchen zu können.