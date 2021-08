Dunkin' Donuts kommt nach Luzern

Amerikanischer Konzern Dunkin' Donuts kommt an die Hertensteinstrasse in Luzern

Jetzt ist klar, wer in die leerstehenden Räumlichkeiten des früheren Süsswarenladens «Lolipop» an der Herteinsteinstrasse 41 in der Luzerner Altstadt einzieht. Es wird wieder süsse Kalorienbomben geben.