Fussball Cup-Hit gegen die Berner Young Boys: Für den FC Littau geht ein Traum in Erfüllung Der kleine FC Littau spielt im Cup gegen den Schweizer Meister. Jetzt ist auch klar, wann das Spiel stattfindet: Am Samstag, 14. August, um 18 Uhr. Im Ruopigen-Stadion soll dafür extra eine provisorische Tribüne entstehen. Hugo Bischof Aktualisiert 30.07.2021, 11.56 Uhr

Davon träumt jeder Dorf- und Quartierfussballclub in der Schweiz: Im Cup einmal auf den amtierenden Schweizer Meister zu treffen – und ihm dann womöglich gar Paroli zu bieten. Für den FC Littau, der in der 2. regionalen Liga spielt, wird der Traum wahr. Er darf am 14. August zuhause gegen die Berner Young Boys aus der Super League antreten.

Die Fussballer des FC Littau feiern am 3. Juli den Sieg im Innerschweizer Cupfinal. Sie gewannen gegen den FC Sins 1:0.

Bild: Boris Bürgisser (Sins, 3. Juli 2021)

Die Littauer Amateuerfussballer haben sich den Cup-Hit redlich verdient. Weil sie am 3. Juli im Innerschweizer Cupfinal den FC Sins besiegten, qualifizierten sie sich für die erste Runde des Schweizer Cups. Dort bescherte ihnen das Losglück den BSC Young Boys. Nur der Lokalmatador und Cupverteidiger FC Luzern wäre die noch attraktivere Affiche gewesen, ist man sich im Lager der Littauer einig.

Faustdicke Überraschung nicht ausgeschlossen Der FC Littau spielt in der 2. regionalen Liga. Das ist fünf Ligastufen tiefer als die Berner Young Boys in der Super League. Normalerweise ist der Ausgang des Spiels klar: Die Profis aus Bern mit einem geschätzten Marktwert von 61,8 Millionen Franken werden gegen die Amateure aus Littau haushoch siegen. Doch faustdicke Überraschungen sind im Schweizer Fussballcup nicht ausgeschlossen. Die letzte Cup-Blamage erlitten ausgerechnet die Berner Young Boys, als sie am 20. September 2014 dem SC Buochs mit 0:1 unterlagen. Dieser spielte damals in der 2. Liga interregional und wurde von David Andreoli trainiert, dem heutigen Trainer des FC Littau. «Er weiss also, wie man einen grossen Club ärgern kann», sagt Patrick Renggli, Mitglied des FC Littau, mit einem Schmunzeln. Eine Cup-Schlappe gegen einen interregionalen 2. Ligisten erlitt auch der FC St.Gallen am 22. Oktober 2005, als er dem FC Küssnacht am Rigi in dessen Stadion vor 3000 Zuschauern 1:2 unterlag.

Lange war nicht klar, ob das Spiel am 14. oder am 16. August stattfinden wird. Das Spieldatum war abhängig vom Ausgang des Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen den Young Boys und Slovan Bratislava am Mittwoch abend. Weil YB gewann, findet das Cupspiel gegen den FC Littau nun definitiv am Samstag, 14. August, statt, und zwar um 18 Uhr. Das hat der Schweizerische Fussballverband am Freitag morgen bekannt gegeben. Bei einer Niederlage wäre YB in die Euopa-League-Quali verbannt worden und hätte wegen eines anderen Spielplans erst am 16. August im Schweizer Cup antreten können.

Beim FC Littau ist man erfreut. «Samstagsspiele sind für Spieler und Zuschauer definitiv attraktiver als Montagsspiele», sagt Flavio Desax, Mediensprecher und Mitglied des Organisationskomitees des FC Littau.

Das Spiel wird der FC Littau mit grösster Wahrscheinlichkeit im heimischen Ruopigen-Stadion durchführen können. «Das war von Anfang an unser fester Wunsch», betont Desax:

«Es kommt vielleicht alle fünfzig Jahre vor, dass wir einen so prominenten Gast empfangen dürfen. Das möchten wir natürlich bei uns zu Hause tun.»

Zwar hatte man vorsorglich Offerten der Swisspor-Arena Luzern und des Kleinfeld-Stadions Kriens eingeholt. Aber mittlerweile liegen gemäss Desax die Bewilligungen der Polizei und der Liga für die Durchführung auf Ruopigen vor. Ein Gesuch des FC Littau, was die Nutzungen ausserhalb der eigentlichen Spiel- und Garderobennutzung anbelangt, ist noch zwischen dem Verein und der Behörde hängig. Ausstehend ist auch noch die Bewilligung des Kantons Luzern (Dienststelle Gesundheit und Sport), «wobei wir dort jedoch bereits erste positive Signale erhalten haben», sagt OK-Präsident Patrick Renggli.

Die Vorbereitung für das Spiel ist bereits im Gang. «Vor und am Spieltag werden alle Vereinsmitglieder im Einsatz sein», erklärt Flavio Desax. Gerechnet wird mit 2500 bis 3000 Zuschauern. Es wird zwei Sektoren geben, einen Heim- und einen Gästesektor. Extra für das Spiel wird auch eine provisorische Tribüne mit 300 Plätzen für VIP-Gäste und Sponsoren erstellt. Eine fixe Tribüne gibt es auf Ruopigen nicht. Auch ein kleines Festzelt soll aufgebaut werden.

Eintritt nur mit Covid-Zertifikat

Um das Spiel besuchen zu können, müssen Zuschauerinnen und Zuschauer ein Covid-Zertifikat vorweisen. Man muss also geimpft, negativ getestet oder genesen sein, um ins Stadion eingelassen zu werden. Zurzeit wird geprüft, ob vor Ort eine Testmöglichkeit angeboten wird. Der Ticketverkauf beginnt voraussichtlich nächste Woche, sobald die definitiven Bewilligungen eingegangen sind. Er wird vor Ort auf dem Clubareal jeweils abends durchgeführt. Falls im Vorverkauf nicht alle Tickets verkauft werden, wird auch eine Tageskasse geöffnet sein.

Der FC Littau wurde 1957 gegründet. Während der ersten 20 Jahre spielte er auf dem Thorenberg-Sportplatz. 1977 erhielt der FC Littau sein heutiges Ruopigen-Fussballstadion.