FC Luzern Bier und Live-TV in der Gartenbeiz? Was Fussballfans vor dem Cupfinal wissen müssen Die Beizen dürfen auf ihren Terrassen einen Fernseher aufstellen – sofern ausser den Gästen niemand zuschaut. Die Stadt Luzern appelliert derweil an die Fans, auf Jubelfeiern auf der Strasse zu verzichten. Robert Knobel 19.05.2021, 16.58 Uhr

Solche Szenen will die Stadt Luzern am Pfingstmontag vermeiden: So empfingen die Fussballfans den FCL nach dem Einzug in den Cupfinal. Screenshot: Video Luzerner Zeitung

Der FC Luzern besiegte den FC Aarau im Cup-Halbfinal 2:1. Somit stehen die Luzerner erstmals seit neun Jahren wieder in einem Cupfinal. Die Luzerner Fans empfangen ihre Mannschaft jubelnd.

In einer solchen Euphorie befand sich die Luzerner Fussballwelt schon seit Jahren nicht mehr: Am Pfingstmontag spielt der FC Luzern erstmals seit 2012 wieder in einem Cupfinal. Normalerweise wäre dies auch für die Beizen ein Glückstreffer. Doch Corona macht ihnen einmal mehr einen Strich durch die Rechnung: Weil Veranstaltungen gemäss Vorgaben des Bundes nur ohne Konsumation stattfinden dürfen, gibt’s dieses Mal kein Public Viewing auf den Restaurant-Terrassen.

Tim Michel, Besitzer der Bar Capitol am Bundesplatz, ärgert sich:

«Es ist einfach frustrierend: Wir haben so lange gewartet, bis wir diesen Kübel wieder mal erhalten – und jetzt können wir das Spiel nicht einmal richtig zeigen.»

Er wird trotzdem sein Möglichstes tun, damit seine Gäste doch noch etwas vom Match mitbekommen. «Wenn ich den Fernseher auf die Bar stelle, können etwa acht Personen von aussen direkt auf den Bildschirm blicken.»

Den Fernseher drinnen, die Gäste draussen – auf dieses Modell wird auch Daniele Apruzzese von der «Daniele Winebar&Lounge» in der Neustadt setzen: «Ich habe einen grossen modernen Fernseher.» Von aussen könne man das Spiel problemlos verfolgen.

Maximal 15 «Unbeteiligte» dürfen zuschauen

Doch was, wenn sich plötzlich Dutzende Fussballfans vor dem Restaurantfenster versammeln? Dann müsste der TV-Besitzer intervenieren. Denn im Freien gilt bei spontanen Ansammlungen nach wie vor eine Obergrenze von 15 Personen.

Die geltenden Vorschriften des Bundes haben in erster Linie das Ziel, unkontrollierte Menschenansammlungen zu vermeiden. Hier sind Bars und Restaurants im Vorteil, die einen von aussen nicht einsehbaren Terrassenbereich haben: Im Gegensatz zu einem Strassencafé dürfen sie einen Fernseher draussen aufstellen und die Gäste müssen auch auf ihr Bier nicht verzichten.

So fiebern Sie coronakonform mit dem FCL mit - Public Viewings: Diese gelten als Veranstaltungen und sind für bis zu 100 Personen im Freien möglich. Allerdings müssen die Gäste Masken tragen, am Sitzplatz bleiben und einen Abstand von 1,5 Metern einhalten. Konsumation ist nicht erlaubt. - Mit Freunden den Match schauen: Private Treffen sind in Innenräumen bis 10 Personen und draussen bis 15 Personen erlaubt. - Spontane Jubelfeiern: Massenaufläufe wie normalerweise nach Fussballsiegen sind zurzeit nicht möglich. Spontane Menschenansammlungen von über 15 Personen sind untersagt. - Auf den Sieg trinken: Die Terrassen und Aussenflächen sind bekanntlich geöffnet. Allerdings müssen sie spätestens um 23 Uhr schliessen.

Ganz ausgeschaltet bleibt der Fernseher hingegen in «Tschuppi's Wonderbar» in der Kleinstadt. «Widerwillig beugen wir uns», sagt Rolf «Tschuppi» Tschuppert, «dabei hätten wir unsere 26 Aussenplätze garantiert voll gehabt.»

«Öffentliche Cupfeier ist nicht bewilligungsfähig»

Die Beizen sind das eine – doch was, wenn nach einem Sieg des FCL Tausende in die Innenstadt strömen, um zu feiern? Zufällige Menschenansammlungen sind nur bis 15 Personen möglich. Die Stadt Luzern hat zwar eigens eine Arbeitsgruppe gebildet, um die Möglichkeiten einer öffentlichen Cupfeier auszuloten. Doch viel ist da nicht zu machen. «Der Stadtrat kommt zum Schluss, dass eine öffentliche Cupfeier nicht bewilligungsfähig ist», heisst es in einer Mitteilung. «Wir appellieren an die Vernunft und die Eigenverantwortung aller FCL-Fans sowie an die Solidarität gegenüber den Mitmenschen», erklärt Stadtpräsident Beat Züsli und schiebt ein «Hopp Lozärn» nach. Feiern sei durchaus erlaubt – aber eben nur in kleinen, coronakonformen Gruppen.

Auch die Luzerner Polizei appelliert an die Fans, die geltenden Vorgaben einzuhalten, wie Medienchef Christian Bertschi sagt. Dennoch: Szenen wie kürzlich in Zug, als Tausende auf der Strasse den EVZ-Meistertitel feierten, lassen sich wohl auch in Luzern kaum verhindern. «Bei einem Eingreifen stellt sich immer die Frage der Verhältnismässigkeit. Die Polizei wird die Lage am Montag aktuell beurteilen und dann entscheiden, wie sie mit spontanen Ansammlungen von feiernden Fans umgehen wird», sagt Bertschi.