Fussball Nach über 500 Spielen für den FC Luzern: Goalie David Zibung tritt per Ende Saison zurück David Zibung hat sich entschieden, seine Fussballschuhe zum Ende der laufenden Saison an den Nagel zu hängen. Dies schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung. Aktualisiert 06.05.2021, 17.10 Uhr

FCL-Goalie David Zibung beendet seine Karriere. Bild: Martin Meienberger

(lil) «Eine Legende tritt ab», schreibt der FC Luzern in einer Mitteilung: David Zibung hat sich entschieden, seine Fussballschuhe Ende der laufenden Saison an den Nagel zu hängen. «Mit seinen über 500 Spielen für den FC Luzern ist David Zibung nicht nur Rekordspieler, sondern prägte mit seiner authentischen Persönlichkeit den Klub in den vergangenen zwei Jahrzehnten wie kein anderer.»

Die Karriere von David Zibung in Bildern:

David Zibung beim Leibchentausch mit Goalie Davide Taini, damals beim FC Zürich.

Bild: Werner Schelbert (12. Mai 2005) David Zibung, damals noch bei der U21 des FCL, gibt Anweisungen an seine Voderleute beim Spiel gegen den FC Tuggen.

(Bild: Beat Blättler (11. Oktober 2003)) David Zibung (Mitte) hält im Elfmeterschiessen und verhilft dem FC Luzern gegen den Concordia Basel in der 2. Runde des Schweizer Cups 2005 zum Sieg.

Bild: Beat Blättler (11. Oktober 2003) David Zibung (rechts) und Torschütze Jean-Michel Tchouga nach dem Sieg gegen den YF Juventus im Zürcher Utogrund am 3. Mai 2006.

Bild: Michael Buholzer (Zürich, 3. Mai 2006) David Zibung macht Stimmung: beim Aufstiegsspiel gegen Lugano am 7. Mai 2006 wird ordentlich gefeiert. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 7. Mai 2006) Was für eine Parade! David Zibung beweist sein Können beim 3:1 gegen die BSC Young Boys.

Bild: Beat Blättler (Luzern, 22. Oktober 2006) Hart erkämpft: David Zibung (in weiss) und der FC Luzern gewinnen gegen den FC Sion mit 2:0.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. Februar 2007) Zibung hält beim Spiel gegen Sion einen Penalty. Seine Mitspieler feiern ihn dafür. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. Februar 2007) Berns Kamil Zayatte (in gelb) setzt zum Torschuss an – doch David Zibung ist zuerst am Ball. Die Begegnung endet 1:1. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. März 2007) David Zibung (rechts), Roland Schwegler (mitte) und Alain Wiss (links) bedanken sich bei den Fans nach Spielende. Der FC Luzern besiegte am Samstag, 29. März 2008 den FC Basel 1:0 auf der Allmend Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 29. März 2008) David Zibung pariert einen Vaduzer Torschuss. Trotzdem muss sich der FC Luzern bei diesem Spiel gegen den Aufsteiger am 20. Juli 2008 mit 1:2 geschlagen geben.

Bild: Philipp Schmidli (20. Juli 2008) Luzerns Gerardo Seoane, Jean-Michel Tchouga und David Zibung (von links) freuen sich nach dem Spiel gegen den FC Aarau über den Sieg.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 8. November 2008) Freude herrscht: Jean-Michel Tschouga (mit Fahne), David Zibung und der FC Luzern freuen sich über den Sieg gegen den FC Basel und bedanken sich beim Publikum. Bild: Roger Zbinden (Luzern, 14. Dezember 2008) David Zibung fliegt am Ball vorbei, und Eren Derdiyok (rechts) ist bereit für den Kopfball. Trotzdem gewinnt der FCL diese Partie gegen den FC Basel mit 5:1!

(Bild: Philipp Schmidli, 14. Dezember 2008) Luzerns David Zibung (links) und Boubacar Diarra (rechts) tanzen zum Sieg gegen die AC Bellinzona.

(Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 22. März 2009) Die Luzerner feiern ihren Sieg gegen den FC Aarau. Im Bild: Boubacar Diarra, Nelson Ferreira, Joetex Frimpong, David Zibung und Adekunle Luqmon (von links).

(Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 2. Mai 2009) Ein Zuschauer provoziert nach Spielende Aaraus Torhüter Ivan Benito. Luzerns David Zibung wirft den Zuschauer vom Feld. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 2. Mai 2009) Luzerns David Zibung gegen die AC Bellinzona. Bild: Philipp Schmidli (Bellinzona, 19. Juli 2009) Luzerns David Zibung hält einen Schuss von Sions Tariq Chihab (nicht auf dem Bild). Bild: Philipp Schmidli, (Sion, 22. Juli 2009) Luzerns Cristian Ianu, David Zibung, Hakan Yakin und Joetex Frimpong (von rechts) bejubeln den Sieg gegen den FC St. Gallen. (Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 29. August 2009) Funktionäre schlichten die Meinungsdifferenz zwischen Bellinzonas Gürkan Sermeter (links) und Luzerns David Zibung (rechts). Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 27. September 2009) Hält er den Ball? Bild: Philipp Schmidli (Sion, 20. März 2010) Luzerns David Zibung (rechts) und Daniel Gygax danken den Fans.

Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 18. Juli 2010) David Zibung nach dem Spiel bei den Fans. Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 23. April 2011) Gute Laune bei David Zibung (links) und Tomislav Puljic nach dem Spiel. Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 23. April 2011) Zweikampf: Brice Owona gegen David Zibung. Bild: Urs Jaudas, (14.05.2011) Luzerns Nelson Ferreira, David Zibung, Adrian Winter und Jahmir Hyka (von links) bejubeln den Sieg. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 20. August 2011) Die Mannschaft mit Zibung bejubelt den Sieg gegen den FC Zürich. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 10. September 2011) Medienchef Rene Baumann (links) hält David Zibung zurück, der von einem Zuschauer verbal angegriffen wurde. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 19. August 2012) Luzerns Maskottchen, Daniel Gygax, David Zibung, Adrian Winter und Sally Sarr feiern den 2:1 Sieg gegen KRC Genk, Belgien. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 23. August 2012) Zibung zeigt was er kann beim Spiel gegen Genk.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 23. August 2012) Ab und zu erhielt auch er die rote Karte, wie hier im Spiel gegen den FC Zürich. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 17. Februar 2013) Luzerns David Zibung (mitte) gegen Lausannes Ohad Kadusi. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 14. Juli 2013) Luzerns Jérôme Thiesson (mitte) und David Zibung (rechts) bejubeln das 1:1 gegen den FC Basel. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. August 2013) Autsch! Luzerns David Zibung bekommt einen Schlag ins Gesicht von GCs Izet Hajrovic. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. September 2013) Luzerns David Zibung muss nach dem Zusammenstoss blutend das Spielfeld verlassen.

Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 25. September 2013) Gute Stimmung bei Jahmir Hyka, Dimitar Rangelov, David Zibung, Dario Lezcano und Yassin Mikari (von links) nach dem Spiel gegen Lausanne Sport. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 4. Dezember 2013) Luzerns David Zibung (links) pariert einen Ball im Fussball Cup Halbfinale zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern im St. Jakobspark Basel. Bild: Philipp Schmidli, (Basel, 26. März 2014) Schiedsrichter Nikolaj Hänni zeigt Luzerns David Zibung die Rote Karte. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 6. April 2014) Luzerns David Zibung hält einen Schuss von Vaduz Pascal Schuerpf (rechts) im Super League Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Vaduz in der Swissporarena Luzern. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 14. März 2015) Luzerns David Zibung (rechts) und Alain Wiss (links) gegen Zürichs Amine Chermiti (mitte) in der Super League Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich im Stadion Letzigrund. Bild: Philipp Schmidli, (Zürich, 4. April 2015) Luzerns David Zibung spricht mit Borussia Dortmunds Roman Buerki vor dem Freundschaftsspiel. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 21. Juli 2015) Luzerns David Zibung hält einen Torschuss im Super League Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Lugano. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 12. März 2016) David Zibung sieht wegen Reklamieren die gelbe Karte.

(Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 11. Mai 2016) Das Gesicht, das er dabei macht ist herrlich. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 11. Mai 2016) David Zibung fängt den Ball im Strafraum, waehrend dem Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Thun und dem FC Luzern, am Samstag, 26. November 2016, in Thun. Bild: Peter Schneider/Keystone (Thun, 26. November 2016)) Endlich ein Penaltyschiessen gewonnen: David Zibung wird nach dem Sieg im Cup-Sechzehntelfinal gegen Servette von seinen Mitspielern Stefan Goofy Wolf (links) und Ruben Vargas beglücktwünscht. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone (Genf, 15. September 2018)) Glücklicher David Zibung zusammen mit seinen Mitspielern Christian Schneuwly, Mirko Salvi, Marvin Schulz und Silvan Sidler (von links). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 15. September 2018) Voller Einsatz: David Zibung prallt im Spiel gegen St. Gallen mit Stürmer Blessing Eleke zusammen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 16. Dezember 2018)) Grosser Sieg mit Zibung im Tor: Der FCL siegt gegen Schweizer Meister YB mit 3:2. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 6. Oktober 2018)) David Zibung mit vollem Einsatz im Schweizer Cup Halbfinal gegen Thun. am 23. April 2019 in Luzern. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Zibung mit einer Parade im Spiel gegen den FC Basel am 30. März 2019 in der Swissporarena Luzern. Bild: Philipp Schmidli Goalie Zibung mit dem damaligen Trainer Thomas Häberli im Gespräch zum Trainingsstart am Montag, 17. Juni 2019 in Luzern. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Das bisher letzte Highlight für Zibung: In Aarau qualifziert sich der FCL am 4. Mai 2021 für den Cupfinal. Bild: Martin Meienberger

Nach dieser Saison legt Zibung zunächst eine persönliche Auszeit ein, schreibt der FC Luzern weiter. Er wolle sich auf die Zeit nach seiner Fussballkarriere vorbereiten. Es seien bereits Gespräche über mögliche Funktionen innerhalb des Clubs im Gange. Nach Ende der laufenden Spielzeit werde eine Entscheidung gefällt.

«Es gibt sie nicht mehr oft – Spieler, die während einer ganzen Karriere dem einen Klub die Treue halten», so der FC Luzern. Der Club möchte sich bei David Zibung dafür bedanken, dass er all die Jahre immer für seinen FC Luzern eingestanden ist, «in guten wie in schlechten Zeiten».

Ein Blick zurück

Der 29. August 2003: Im Meisterschaftsspiel gegen Bulle absolvierte der damals 19-jährige David Zibung seine ersten Spielminuten für den FC Luzern, als Goalie Andreas Hilfiker in der Pause ausgewechselt werden musste. «Niemand», schreibt der FC Luzern, «konnte damals ahnen, dass es dieser Jungspund sein würde, der in den kommenden zwei Jahrzehnten dem Klub nicht nur die Treue halten, sondern mit seiner Persönlichkeit dem FC Luzern auch ein Gesicht geben würde.»

Seine fussballerische Ausbildung absolvierte Zibung zunächst bei seinem Stammklub, dem FC Hergiswil. 1998 erfolgte der Wechsel in das Nachwuchsteam des FC Luzern. Im Sommer 2003 übernahm er die Back-up-Position von Andreas Hilfiker und etablierte sich kurze Zeit später als Torhüter Nummer 1:

«Egal welcher Trainer beim FCL an der Seitenlinie stand, Zibung war in den kommenden Jahren der Fixpunkt im Team der Innerschweizer.»

Die Highlights einer 23-jährigen FCL-Karriere

Die grössten Erfolge feierte David Zibung in der Saison 2005/06 mit dem Aufstieg in die Super League, an dem er massgebend beteiligt war. Weiter ist gemäss des FC Luzern vor allem der hart umkämpfte Final im Schweizer Cup 2007 in Erinnerung geblieben: «Dieses Spiel wurde erst in der Nachspielzeit durch einen äusserts hart gepfiffenen Elfmeter zugunsten des FC Basel entschieden.»

Ein Highlight seien auch die beiden Barragespiele in der Saison 2008/09 gegen den FC Lugano gewesen. Das Rückspiel konnten die Luzerner 4:0 für sich entscheiden und sich den Klassenerhalt mit einem Gesamtskore von 5:1 sichern.

Auch zum Abschluss seiner Fussballkarriere werde es für Zibung nochmals einen Höhepunkt geben: Sein letztes Spiel im Kader des FC Luzern wird zugleich der Cupfinal 2021, der am 24. Mai 2021 im Wankdorf Stadion Bern über die Bühne gehen wird. Mit Aussicht auf einen grossen Titelgewinn werde dies «der perfekten Abschluss einer eindrücklichen Karriere», schreibt der FCL.