FCL: Ottiger, Loretz und Monney erhalten erste Profiverträge

FC Luzern Severin Ottiger, Pascal Loretz und Thoma Monney erhalten erste Profiverträge Der FC Luzern bindet drei Nachwuchstalente an den Klub: Severin Ottiger, Pascal Loretz und Thoma Monney unterschrieben ihre ersten Profiverträge, welche bis Ende Juni 2024 gültig sind. 11.06.2021, 14.59 Uhr

Mit Severin Ottiger erhält ein Spieler der U18 einen Profivertrag. Wie der FC Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, absolvierte der aus Neudorf stammende rechte Aussenverteidiger seine gesamte fussballerische Ausbildung im Nachwuchs des FC Luzern.

Auch der gebürtige Luzerner Pascal Loretz unterzeichnet seinen ersten Profivertrag. Der 18-jährige Torhüter durchlief den gesamten Nachwuchs des FCL und absolvierte die vergangene Saison in der U18. Pascal Loretz wird nun die nötige Zeit erhalten, die nächsten Schritte in seiner jungen Karriere anzugehen, schreibt der FCL.

Thoma Monney stiess auf die Saison 2017/18 aus Fribourg zum FC Luzern und konnte sich anschliessend in den U-Mannschaften des FCL als Innenverteidiger etablieren. Monney gehörte bereits in der vergangenen Saison zum erweiterten Trainingskader der 1. Mannschaft. «Alle drei Spieler haben sich ihren ersten Profivertrag durch harte Arbeit und die nötige Demut verdient», sagt FCL-Sportchef Remo Meyer über die drei Jungprofis. «Wir geben ein bestmögliches Umfeld, sich in ihrer noch jungen Karriere weiterentwickeln zu können.» (pw)