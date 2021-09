Fussball Verletztenliste beim FC Luzern wird länger und länger Beim FCL läuft es derzeit schlecht – nun kommt auch noch Pech dazu: Ibrahima Ndiaye und Patrick Farkas fallen beide aufgrund von Bänderverletzungen mehrere Wochen aus. 28.09.2021, 13.53 Uhr

Ibrahima Ndiaye (Mitte) verletzte sich im Spiel gegen den FC Sion.

Archivbild: Pius Amrein

Ibrahima Ndiaye erlitt beim Auswärtsspiel gegen den FC Sion, nach einem Foul des Sitteners Serey Die, einen Teilriss des Innen- und Aussenbandes am Sprunggelenk des rechten Fusses. Dies schreibt der FC Luzern in einer Medienmitteilung. Der Senegalese werde die nächsten Tage an Krücken gehen müssen, bevor er langsam mit einem individuellen Aufbauprogramm beginnen werde. Er wird der Mannschaft von Fabio Celestini mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.