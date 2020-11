FCL gegen Sion erneut verschoben – die Walliser kommen mit ihrem Antrag durch Der FC Sion hat bei der Swiss Football League eine erneute Spielverschiebung beantragt – diese wurde bewilligt. Janick Wetterwald Aktualisiert 02.11.2020, 12.06 Uhr

Es geht drunter und drüber in der Fussball Super League: Mehrere Mannschaften sind in Quarantäne – so fand letztes Wochenende genau ein Spiel zwischen St. Gallen und Basel statt. Der FCL hätte gegen Sion gespielt, der Match wurde auf Mittwoch, 4. November (18 Uhr) verschoben.