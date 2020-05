FDP Adligenswil unterstützt SVP-Kandidaten Der Adligenswiler Gemeinderat Ferdinand Huber (SVP) wird von der FDP im zweiten Wahlgang offiziell unterstützt. Beatrice Vogel 07.05.2020, 19.06 Uhr

Ferdinand Huber (SVP), Gemeinderat Adligenswil. PD

Klaus Zwyssig, neuer FDP-Präsident Adligenswil. PD

An ihrer elektronisch abgehaltenen Parolenfassung haben die Mitglieder der FDP Adligenswil mit einem «überdeutlichen Ergebnis» den bisherigen Gemeinderat Ferdinand Huber (SVP) unterstützt. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die FDP empfiehlt Huber somit am 28. Juni für den zweiten Wahlgang.