Politik «Ich hätte eigentlich eine Frau bevorzugt» – so tickt der neue Präsident der Krienser FDP Zuerst wollte er anderen den Vortritt lassen, doch nun führt Hanspeter Meier die Ortspartei. Unter ihm soll die FDP professioneller kommunizieren und die Frauenvertretung im Einwohnerrat verbessern. Stefan Dähler 09.06.2021, 05.00 Uhr

Seit Anfang Monat hat die Krienser FDP einen neuen Präsidenten: Hanspeter Meier (51), Geschäftsführer der Wieland AG, Sanitäre Anlagen Kriens, wurde in einer schriftlich durchgeführten Abstimmung gewählt. Er folgt auf Robert Marty, der den Posten bereits im Herbst 2020 abgegeben hat. Danach führte Roger Erni die Partei als Vizepräsident interimistisch. Erni war eigentlich auch als neuer Präsident vorgesehen, doch nach dessen Wahl in den Stadtrat musste die Partei jemand anderes suchen.

Hanspeter Meier, fotografiert im Obernau, wo er wohnt. Bilder: Pius Amrein (Kriens, 2. Juni 2021)

Meier sagt, er habe sich für das Präsidium nicht vorgedrängt: «Ich hätte eigentlich eine Frau bevorzugt.» Nach der Absage einer potenziellen Kandidatin habe er dann aber zugesagt. «Meine Motivation ist auch, das Gewerbe stärker in die Politik einzubringen.»

Gutes Verhältnis mit dem CVP-Präsidenten

Der letzte aktive Gewerbler im Einwohnerrat, Kurt Gisler, wurde letztes Jahr abgewählt. Inzwischen ist Gisler Präsident der CVP. Kommt es nun vermehrt zu Allianzen zwischen FDP und CVP? «Wir verstehen uns gut und werden sicher versuchen, bei Gewerbethemen zusammenzuarbeiten», sagt Meier.

Aufgewachsen ist Meier in Schenkon, sein Vater politisierte bereits bei den Liberalen. Als Kind habe ihn das aber wenig interessiert. «Das kam erst später mit der Firma, als ich schon in Kriens war.» Zwischenzeitlich präsidierte Meier den Gewerbeverein und kam dort erstmals auch in Kontakt mit der Politik.

Vorbereitungen auf die Wahlen 2024 laufen bereits

Und welches sind nun die Ziele mit der FDP? «Die Wahlen 2024 sind schon in Vorbereitung, eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt», sagt Meier:

«Das Ziel ist, die Sitze mindestens zu halten und die eine oder andere Frau in den Einwohnerrat reinzubringen.»

Der neue Präsident der FDP Kriens: Hanspeter Meier.



Derzeit sind alle sechs FDP-Vertreter im Parlament Männer. Weiter laufe eine Reorganisation, um die interne wie auch die externe Kommunikation zu verbessern. «Der Austausch zwischen der Geschäftsleitung und der Fraktion soll weiter intensiviert werden», so Meier. Bisher hätten die Parteimitglieder nicht immer mitgekriegt, was im Einwohnerrat abläuft. Zu diesem Zweck hat die FDP mit dem Jungfreisinnigen Matthias Erni (nicht verwandt mit Roger Erni) einen Kommunikationsverantwortlichen ernannt und in die Geschäftsleitung integriert. Er vertritt dort zudem die Jungpartei. Auch in den sozialen Medien soll die FDP künftig vermehrt aktiv sein.

Verkehr als Schwerpunktthema

Ein Thema, bei dem die Partei aktiv sein will, ist unter anderem der Verkehr. «Da läuft in Kriens mit dem Bypass, dem Ausbau der Obernauerstrasse oder im Ränggloch in den nächsten Jahren sehr viel», sagt Meier. Die FDP wolle auch innovative Lösungen propagieren, ein möglicher Ansatz sei etwa ein Umfahrungstunnel. Beim Bypass unterstütze man klar das Ziel des Stadtrats, die Autobahn ganz zu überdachen.

Will die FDP, wie auf nationaler Ebene, vermehrt auch grüne Themen bespielen? «Wenn es um technologischen Fortschritt geht wie neue Energien oder Energiesparen, sind wir auch interessiert», sagt Meier. Andere Themen hätten aber Vorrang. So etwa die finanzielle Lage der Stadt Kriens. Der Regierungsrat hat kürzlich eine Steuererhöhung auf 1,95 Einheiten verfügt, nachdem das Budget mit einem Steuerfuss von 2,0 zweimal gescheitert war. «Wir haben eine Steuererhöhung stets abgelehnt. Unser Ziel ist, dass der Steuerfuss in Zukunft wieder auf 1,90 Einheiten runtergeht», sagt Meier. Bei der Budgetierung der Steuereinnahmen für juristische Personen gebe es durchaus Luft, «hier war der Stadtrat etwas zu defensiv».

Lob für die neuen Stadträte: «Sie leisten gute Arbeit»

Apropos Stadtrat: Der dortige FDP-Vertreter Roger Erni ist zuständig für die Finanzen und hat sich in dieser Funktion für eine Steuererhöhung auf 2,0 Einheiten eingesetzt. Eine schwierige Situation für die Partei? «Wir haben eine andere Haltung und es gab deswegen mehrere Diskussionen», sagt Meier. «Aber das gehört dazu, seine Aufgabe ist es nun mal, die Haltung des gesamten Stadtrats zu vertreten. Das Verhältnis der Partei zu Roger Erni ist sehr gut.» Das gelte auch für die anderen Stadträte. Man spüre den frischen Wind. «Sie leisten gute Arbeit, sind sehr offen und es gibt gute Gespräche.»