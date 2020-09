Fehlende Einnahmen in der Coronakrise: Luzerner Künstler fordern vom Kanton 26,3 Millionen Franken Bis Ende August sind beim Kanton Luzern 290 Gesuche von Kulturschaffenden eingegangen. Einige Anträge sind noch pendent, so etwa jener von Kabarettist Thomas «Veri» Lötscher und von Violinistin Claudia Kienzler. Alexander von Däniken 05.09.2020, 05.00 Uhr

Warten noch auf einen Entscheid (v.l.n.r.): Violinistin Claudia Kienzler, Kabarettist Thomas «Veri» Lötscher und Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin Annette Windlin. Collage: Boris Bürgisser/Jakob Ineichen/PD

Die Folgen der Pandemie spüren nicht nur das Gesundheitswesen und die Wirtschaft, sondern auch Kulturschaffende. Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Einnahmenausfälle geltend zu machen, die wegen abgesagter Aufführungen oder Ausstellungen entstanden sind. Eine Möglichkeit ist die Ausfallentschädigung des Kantons Luzern.

Bereits im April hat der Regierungsrat rund 5,8 Millionen Franken für den Kultursektor gutgeheissen, um die coronabedingten finanziellen Ausfälle der Luzerner Kulturbetriebe und Kulturschaffenden abzufedern. Der Bund stellte den Kantonen insgesamt 145 Millionen und für den Kanton Luzern 5,8 Millionen für die Ausfallentschädigungen zur Verfügung – unter der Bedingung, dass die Kantone dieselbe Summe bereitstellen. Am 13. Mai verlängerte der Bundesrat die Covid-Verordnung Kultur bis zum 20. September und stellte Ende Juni zusätzliche 50 Millionen zur Verfügung – und für den Kanton Luzern entsprechend 2,7 Millionen zu denselben Bedingungen. Darauf hat der Regierungsrat Anfang Juli diese zusätzliche Summe für die Ausfallentschädigungen bewilligt.

Zahl der Gesuche seit Juni leicht gestiegen

Per Ende August 2020 hat die kantonale Kulturförderung rund 290 Gesuche erhalten, also 10 mehr als noch am 22. Juni. Von den damaligen Gesuchen mussten wiederum rund die Hälfte neu angepasst werden, da mit der Verlängerung der Verordnung die Geltungsdauer für die Berechnungen der Gesuche verlängert wurde. Dies sagt Regula Huber, Leiterin Kommunikation im Bildungs- und Kulturdepartement, auf Anfrage. Insgesamt werden per Ende August Ausfälle von 26,3 Millionen Franken geltend gemacht. Dennoch werde der Kantonsbeitrag nicht weiter erhöht werden müssen.

Ausgleichskasse Luzern hat 3,2 Millionen an Selbstständige im Veranstaltungsbereich ausbezahlt (avd) Ein weiteres Unterstützungsinstrument ist die Corona-Erwerbsausfall-Entschädigung, die von den Ausgleichskassen organisiert wird. So auch von Wirtschaft, Arbeit, Soziales (WAS) Luzern. Dort haben laut Alain Rogger, Leiter WAS Ausgleichskasse Luzern, bis jetzt 7790 Selbständigerwerbende eine Entschädigung beantragt. Darunter befinden sich 391 Selbständigerwerbende, die sich aufgrund eines Veranstaltungsausfalls angemeldet haben. «An diese wurden insgesamt 3,2 Millionen Franken Entschädigungen ausbezahlt.» Der Bund hat die Kultur in der Schweiz per 1. September mit insgesamt 85,2 Millionen Franken unterstützt. Davon wurden allein knapp 65 Millionen an Ausfallentschädigungen ausgerichtet. Die weiteren Beträge: knapp 4,5 Millionen Franken als Soforthilfe für Kulturunternehmen, rund 3,5 Millionen als Soforthilfe für Kulturschaffende und knapp 12,5 Millionen Franken als Unterstützung für Kulturvereine.

Vom Staat in diesen Zeiten unterstützt zu werden, ist nicht für alle Kulturschaffenden einfach. Der Malterser Kabarettist Thomas Lötscher alias Veri zum Beispiel berichtet auf Social Media regelmässig von seinen Versuchen, den Ausfall an Auftritten zumindest teilweise entschädigt zu erhalten. Lötscher ist insofern ein Spezialfall, als er für seine Auftritte eine GmbH betreibt, an der auch seine Frau beteiligt ist. Im Frühling konnte er so für eineinhalb Monate von einer Entschädigung profitieren. Ende Mai war Schluss, doch die Auftrittsmöglichkeiten sind bis heute sehr beschränkt.

Thomas Lötscher alias Veri zu Hause in seinem Büro. Bild: Jakob Ineichen (Malters, 31. März 2020)

Die zweite Möglichkeit bot sich dem 60-Jährigen mit dem Corona-Erwerbsersatz. Die Auszahlung dieses Erwerbsersatzes richtet sich nach dem Jahreseinkommen 2019, das zwischen 10'000 und 90'000 Franken betragen muss. Lötschers Frau erhält einen kleinen Erwerbsersatz, er selbst nicht, da er sein Einkommen mit 91'000 Franken beziffert hat.

Der dritte Antrag für eine Entschädigung ging an das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement: Auf einen Bescheid, ob er die Ausfallentschädigung Kultur erhält, wartet er seit dem 19. Mai. Lötscher betont, dass er nicht jammert und nicht bettelt.

«Ich komme finanziell noch über die Runden, will aber aufzeigen, was nicht gut läuft.»

Mit einem Augenzwinkern hat er zum Beispiel die Rechnung für die Sozialabgaben an Bundesrätin Simonetta Sommaruga geschickt. «Ich kann sie bezahlen, aber kaum hat der Bund mitgeteilt, dass die Unternehmen wieder öffnen können, trudelte diese Rechnung ein – mit dem Verweis, dass bald ein Verzugszins fällig wird.»

Bessere Kommunikation und mehr Interesse gewünscht

Gehe es mit den spärlichen Auftritten so weiter, verfüge Lötschers GmbH im September 2021 über keine Reserven mehr, er müsste seine persönlichen Reserven anzapfen. Lötscher macht sich Gedanken über einen neuen Job. Was an ihm nagt, sind zweierlei. Einerseits die Kommunikation der Behörden. Lieber soll rasch mitgeteilt werden, dass kein Geld mehr übrig sei, als die Gesuchsteller hinzuhalten. «Bundesrat Berset hätte ja auch sagen können, dass man jetzt halt keine Masken hat, statt dass sie nichts nützen.»

Andererseits erhofft er sich von Bund und Kanton ein echtes Interesse an der Kultur. So würden mittlerweile grosse Künstler in kleinen Theatern auftreten und allenfalls die kleinen Künstler verdrängen. Die Theater wiederum kämen wegen der Schutzkonzepte trotzdem kaum über die Runden. Das kantonale Kultur- und Bildungsdepartement kann zu konkreten Fällen keine Auskunft geben. Es könne aber durchaus sein, dass es länger dauere, wenn zum Beispiel vom Gesuchsteller noch Angaben ergänzt werden müssten, so Regula Huber.

Erwerbsersatz: Ein Jahr ist entscheidend

Von einer Herausforderung, was die verschiedenen Anlaufstellen für die Kulturschaffenden betrifft, spricht auch Annette Windlin. Die 1960 in Küssnacht am Rigi geborene Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin betont aber, dass vor allem das Luzerner Bildungs- und Kulturdepartement grossen Einsatz zeige: «Da besteht eine hohe Bereitschaft, alles zu tun, um die Kultur zu unterstützen. Dass es manchmal länger dauert, bis ein Gesuch bearbeitet ist, ist verständlich.»

Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin Annette Windlin. Bild: PD

Die Kulturschaffenden seien vielfältig organisiert, was es den Behörden nicht einfach mache, den Durchblick zu haben. Das zeige sich etwa beim Erwerbsersatz von den Ausgleichskassen. «Hier wird als Richtlinie ein Jahreseinkommen herangezogen. Doch viele Künstlerinnen und Künstler haben je nach Projekt im betreffenden Jahr kaum Einkünfte erzielt.» Das trifft auch auf Windlin selbst zu: Das Projekt Gedächtnispalast sei zwar 2019 gewesen, aber die Vorarbeit habe zwei Jahre gedauert, in denen sie kaum Einkommen gehabt und deswegen auch wenig versteuert habe.

«Natürlich gibt es Rekursmöglichkeiten, aber nicht jeder Kulturschaffende kennt sich damit aus.»

Eine andere Schwierigkeit gebe es bei Kulturschaffenden, die im AHV-Alter sind, deren Rente aber nur ausreicht, wenn sie weiterhin künstlerisch tätig sind – was jetzt nur sehr eingeschränkt möglich ist. «Sie könnten zwar Ergänzungsleistungen beantragen, doch für viele sind das wie Almosen, die man nur ungern entgegennimmt.» Alles in allem läuft die Unterstützung laut Windlin, die in der Zentralschweizer Kulturszene sehr vernetzt ist, gut. Wie gut, werde sich zeigen, wenn alle Gesuche abschliessend behandelt sein werden. «Das kann noch dauern.»

Violinistin kommt «gerade so» über die Runden

Geduld braucht auch Claudia Kienzler. Die 1981 geborene Luzerner Violinistin und Geschäftsleiterin des Varietés Caleidoskop hat beim Kanton ein Gesuch um Unterstützung eingegeben, aber noch nichts gehört. «Ich komme finanziell gerade so über die Runden – dank Ersparnissen, der Familie und meiner Tätigkeit als Dozentin an der Hochschule an drei Stunden die Woche.» Sie weiss, dass es anderen Künstlern noch schlechter geht; darum hat sie beim Bund keine Hilfe beantragt. Von der Erwerbsausfall-Entschädigung kann sie wegen des tiefen Einkommens als Selbstständige nicht profitieren.

Violinistin und Initiantin des Varietés Caleidoskop, Claudia Kienzler.

Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 17. Dezember 2019)

Als Musikerin konnte sie zwischenzeitlich von Kurzarbeit profitieren – nämlich dann, wenn sie temporär angestellt war. «Das hat in den meisten Fällen geklappt.» Auch wenn bei einem kleinen Einkommen die Einbusse von 20 Prozent stark ins Gewicht falle. Als Veranstalterin des Varietés hat sie für dieses Jahr keine Tournee geplant. Die Planung für 2021 werde wegen der Unsicherheit eine Herausforderung.