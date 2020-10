Seit 100 Jahren liefern die Estermanns «Feines aus Luzern» Die Familie Estermann aus Rain hat mit ihrer Lebensmittel-Linie Erfolg – auch dank «Grossmutters Rezepten». Ernesto Piazza 29.10.2020, 20.55 Uhr

Der Eingang zum Geschäft ist mit viel Liebe fürs Detail herbstlich dekoriert. Im Treppenhaus hängen in schwarz-weiss Tönen Fotos, welche die jahrzehntelange Familiengeschichte in Erinnerung rufen. «Sie geht zurück bis zu meinem Grossvater», erklärt Arno Estermann im schmucken Verkaufsladen, wo auch das Blumengeschäft Blueme & meh eingemietet ist.

Arno und Irene Estermann mit Brivael Pasquali (von links) vor ihrem Verkaufsladen in Rain. Bild: Patrick Hürlimann (22. Oktober 2020)

An der Chrummweid 8 in Rain ist das Unternehmen, welches sich mit dem Label «Feines aus Luzern» einen Namen gemacht hat, erst seit August heimisch.

«Wir brauchten mehr Platz. Deshalb entschieden wir uns für diesen Neubau», sagt Estermann. Zusammen mit seiner Frau Irene, mit seinem Partner Brivaël Pasquali und mit zwei der fünf direkt im Betrieb mitarbeitenden Kinder des Ehepaars zählt die Crew 15 Mitarbeitende oder 12 Vollzeitstellen.

Über 100-jährige Tradition

Während sich der Laden im ersten Stock befindet, werden im Erdgeschoss vor allem regionale, aber auch weitere Schweizer Produkte zu Spezialitäten der Marken «Feines aus Luzern», «Swiss Pie» und «Kaspar» verarbeitet. Der Name letzterer Produktelinie erinnert an Estermanns Grossvater. Zu seinen Kunden zählt das KMU Grossverteiler wie Coop oder Migros, aber auch die Gastronomie.

Der Neubau ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, den Estermanns schon länger beschreiten. Seit über 100 Jahren bewirtschaften sie in Rain den Bauernhof Bueche, mit Zwetschgen, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Himbeeren und Heidelbeeren. Estermann betont: «Mein Grossvater war ein Obstbaupionier, ein Visionär – bereits zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs.»

Als um 1995 viele Landwirte der Region mit der Direktvermarktung begannen, «wollte ich es etwas anders machen, zu den Leuten gehen», erklärt er. So startete der Unternehmer mit einem kleinen Marktstand im Shoppingcenter Schönbühl in Luzern. 2006 mietete Estermann eine Ladenfläche im Schönbühl, ein Jahr später entstand die Marke «Feines aus Luzern». Was klein begann, hat sich zu einem bunten Mix von Köstlichkeiten entwickelt: Apéro-Kreationen,

Teigwaren mit dazu passenden Saucen sowie verschiedenste Desserts,

ebenfalls Guetzli in diversen Variationen.

Dazu sagt Arno Estermann: «Grossmutters Rezepte sind die Grundlage vieler unserer Produkte.»

Als er sich vor einigen Jahren zum Ziel setzte, Terrinen produzieren zu lassen, dafür aber nicht die passende Person fand, half der bekannte Gastronom und Buchautor Herbert Huber und empfahl ihm Brivaël Pasquali. Seit 2013 arbeitet der gebürtige Franzose als Teilhaber im Betrieb mit, verantwortet mit seiner künstlerisch-kreativen Ader neben der Herstellung der Terrinen vor allem neue Rezepte.

Von links: Brivaël Pasquali, Irene und Arno Estermann in ihrem Verkaufsladen in Rain. Bild: Patrick Hürlimann (22. Oktober 2020)

«Wir glauben an unsere Idee»

Dass die Produkte in der Chrummweid hergestellt und verkauft werden, war nicht geplant. Vielmehr wollten Estermanns auf dem eigenen Hof expandieren. Aber das Rawi, die Kantonale Dienststelle Raum und Wirtschaft, habe das Vorhaben verunmöglicht, erklärt der Patron. Mit der Begründung, es sei nicht mehr ein Nebenerwerb, sondern ein Gewerbe. Da sah sich das Unternehmen vor drei Jahren mit den Optionen aufhören, Räume mieten oder neu bauen, konfrontiert. «Das war ein sehr schwieriger Moment», erinnert er sich zurück. Aber mit dem Entscheid zur Vorwärtsstrategie gab es plötzlich neue Möglichkeiten. «Wir glauben an unsere Idee, an unser Business.»

Als der coronabedingte Lockdown kam, traf dies den Rainer Betrieb hart. «Von einem Tag auf den andern brachen 50 Prozent des Umsatzes ein», sagt Estermann. Diesen tätigt das Unternehmen mit der Produktelinie «Swiss Pie», beliefert damit die Gastronomie. Die Folge war Kurzarbeit. Und die plötzlich zur Verfügung stehende Zeit wurde kreativ mit dem Erarbeiten von Konzepten genutzt. «Das ist extrem wichtig», weiss Estermann. Man befinde sich in einem ambitionierten Segment, wo Weitsicht gefragt sei. Dazu gehört ebenfalls, dass man Ende September neu mit der Herstellung von Vegan-Produkten begann.

Auch künftig will das Unternehmen vor allem einheimische Rohstoffe verwenden. Estermann ist überzeugt davon, mit dieser Strategie weiterhin ein vielfältiges Segment anzusprechen. Dazu sagt er: «Unser umsatzmässig grösster Kunde ist eine asiatische Restaurantkette, die von uns Teigtaschen mit regionalen Zutaten bezieht.» Auch das Weihnachtsgeschäft sei gut angelaufen. Sehr gefragt sind Geschenkkörbe und -boxen. Seine Frau wird’s freuen. Das ist nämlich ihre Domäne.