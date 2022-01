Fernbeziehungen Drei der vier Paare, die wir 2006 im «Montag»-Magazin porträtierten, sind heute verheiratet Australien, Saudi-Arabien, Deutschland und Österreich – zwei Frauen und zwei Männer aus der Zentralschweiz fanden ihre Liebe in der Ferne. Vor 15 Jahren liebten sie aus dem Koffer, nun trafen wir sie erneut. Fazit: Die Liebe lebt. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Warum in die Ferne schweifen? Goethes Gedichtzeile ist zwar bekannt und ergibt Sinn, trifft aber oftmals nicht zu. Das Gute liegt nämlich nicht immer und in jedem Fall so nah. Das wissen Eveline (47) und Tony King (46) bestens. Die beiden sind um die halbe Welt gereist und wurden erst in Australien fündig. Wir haben ihre Geschichte und jene von drei weiteren Paaren im Jahr 2006 erzählt – in einer «Montag»-Ausgabe, dem damaligen Magazin der «Neuen Luzerner Zeitung». Nun haben wir mit den beiden noch einmal Kontakt aufgenommen, um die Geschichte weiterzudrehen.

Tony King und Eveline Bill 2005 im «Montag», das Magazin. Bild: Archiv

Ziemlich genau 20 Jahre ist es her, seit sich die Schweizerin und der Ire auf einer geführten Tour durchs australische Outback kennen lernten. Sie verbrachten nach der Gruppenreise einige Wochen gemeinsam und verliebten sich ineinander. Schwer fiel ihnen der Abschied am Ende der Ferien, doch sie wollten ihre Beziehung aufrechterhalten, weil sich beide ein Leben ohne einander nicht vorstellen konnten – und auch nicht wollten.

Eveline Bill kehrte zurück in die Schweiz, Tony King sah seine Zukunft damals in Australien oder den USA. Es kam anders als geplant, wie noch so vieles in den nächsten Jahren. 2002 besuchte Tony Eveline in der Schweiz und er reiste auch zu seinem Vater nach Irland. Per Zufall fand er via Agentur einen lukrativen Job auf einer Milchfarm in Saudi-Arabien. «Dort habe ich mich für zwei Jahre verpflichtet. Danach für ein Weiteres und ein Weiteres und so wurden es insgesamt 19 Jahre, in denen ich weit weg von Eveline arbeitete und lebte. Ich mochte den Job und auch meine Leute, und ich verdiente gutes Geld», blickt er zurück. Man erkennt es an seiner Aussage: Saudi-Arabien ist Vergangenheit. Seit dem 4. September wohnt Tony bei Eveline und den gemeinsamen Kindern Emma (12) und Nuala (11) in Brittnau im unteren Wiggertal. Endlich sind sie eine ganz normale Familie.

Evi und Toni King mit ihren Kindern Emma und Nuala (vorne) in ihrem Garten. Bild: Dominik Wunderli (Brittnau, 18. Dezember 2021)

In ihre Fernbeziehung sind sie hineingewachsen. «Es ist zum grossen Teil eine reine Einstellungssache. Eine solche Beziehung kann sehr gut funktionieren, aber natürlich wäre es mir damals lieber gewesen, Tony hätte sich für die Schweiz und nicht für Saudi-Arabien entschieden», sagt Eveline. Immerhin sah sich das Paar regelmässig, in der Regel mindestens sechs Mal im Jahr.

Auf der Farm arbeitete Tony jeweils sechs bis acht Wochen durchgehend, dafür bekam er danach rund zwei Wochen frei und hatte damit Zeit, die er in der Schweiz verbringen konnte. Das ist vermutlich eine einigermassen erträgliche Trennung für eine Familie. Wobei natürlich vor allen die Kinder ihren Vater gerne dauerhaft bei sich gehabt hätten. «Unser grösster Wunsch war es immer, dass Papi bei uns bleibt und nicht immer nach ein paar Tagen wieder wegfährt», verraten Emma und Nuala. Nun ist es so weit: Der Mann aus Irland hat seinen Wohnsitz von Saudi-Arabien in die Schweiz verlegt.

Zu ihrem Glück ist die Familie jedoch auch ein wenig gezwungen worden. Einerseits wurde Tony die Reise in die Schweiz zu Beginn der Pandemie im 2020 für sechs Monate verunmöglicht, und als er dann endlich hier war, konnte er nicht mehr zurück zur Farm. «Fünf Monate verweilte er quasi unfreiwillig hier. So viel Zeit ohne eine Beschäftigung, während wir drei unseren Alltag hatten, war für ihn schwierig. So haben wir uns nach Arbeit umgesehen, was sich ebenfalls als nicht ganz einfach herausstellte, da Tony praktisch kein Deutsch spricht», beschreibt Eveline King das Vorgehen. Aber schliesslich hat King auf einem Bauernhof in Strengelbach einen temporären Job gefunden. In dieser Zeit ergab sich auch die Chance auf eine Festanstellung in Dagmersellen, dank welcher er sich nach seiner Rückkehr nach Saudi-Arabien dazu durchringen konnte, die Zelte in der Wüste abzubrechen.

Abgesehen davon, dass er nicht mehr der Boss einiger hundert Männer sei und nun 55 Stunden pro Woche körperliche Arbeit verrichten müsse, sei es ähnlich wie in Saudi-Arabien. «Almost the same», sagt Tony King lachend. Anstelle von 20’000 Milchkühen hilft er hier mit, sich um 18'000 Legehennen und 40'000 Küken und Schafe zu kümmern.

Den Kontakt zu seinen ehemaligen Freunden in der Wüste hält Tony regelmässig aufrecht. «Einer der Männer sagte kürzlich: ‹Boss, du fehlst hier auf dem Betrieb, ich komme auch in die Schweiz.›» Etwas Wehmut liegt in diesem Satz, doch die Nähe zu Eveline und zu seinen beiden Töchtern will er nicht mehr missen. Zu oft konnte er bei Aufführungen oder Veranstaltungen in der Schule oder in den Sportvereinen nicht dabei sein. Und das Schönste für die Kinder ist, dass Familie King-Bill nun zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten feiern konnte, ohne danach wieder Abschied nehmen zu müssen.

Ehemaliger Sportjournalist der LZ lebt nun bei seiner Frau bei Wien

Peter Gerber hat die Schweiz für die Liebe verlassen. Bild: PD

Nicht ganz so fern waren sich Peter Gerber Plech (58) und seine Andrea (50). Der Berner Sportjournalist und die Psychologin aus Wien haben sich vor 21 Jahren in einem Chatroom kennen gelernt. Bis 2013 lebte sie in einem Vorort von Wien, während Gerber in der Schweiz wohnte und auch hier arbeitete, unter anderem bei der «Neuen Luzerner Zeitung» im Ressort Sport und als Chefredaktor beim «Seetaler Bote». «Wir haben nach 14 Jahren Fernbeziehung entschieden, dass es an der Zeit sei, zusammen zu leben. Weil ich etwas einfacher umgetopft werden kann als Andrea, ging ich zu ihr», sagte Plech am Telefon. Kinder waren nie ein Thema für die beiden. Dafür wohnen vier Katzen bei ihnen. Gerber hat sich als Journalist in Österreich ein Netz aufgebaut, wobei es nicht ganz einfach sei, als Schweizer Fuss zu fassen. Er betreibt das Portal skinews.ch in Eigenregie und arbeitet als freier Journalist für mehrere Schweizer Zeitungen, auch regelmässig für das Sportjournal der LZ, und für eine Luzerner Skifirma.

Die Fernbeziehung Luzern Stuttgart hielt nicht

Silena Medici im Jahr 2005 im «Montag», das Magazin. Bild: Archiv

Im Jahr 2002 haben sich die damals 20-jährige Luzernerin Silena Medici und Matthias (26) aus Stuttgart in Südafrika kennen gelernt. Nach ihrer Rückreise hielten sie den Kontakt zueinander via E-Mails aufrecht und verliebten sich erst nach und nach ineinander. Feuer fingen die beiden erst nach einem Besuch des Deutschen in Luzern. Danach trafen sich die Verliebten alle zwei Wochen. Für Silena war das zu wenig. Die Fernbeziehung der damaligen Mobilitäts-Studentin und des Landschaftsgärtners hielt nicht stand. «Die Herausforderung einer Partnerschaft auf Distanz ist, sich in den wenigen gemeinsamen Momenten auch mit alltäglichen Themen auseinanderzusetzen und sich nicht damit zu begnügen, es in dieser Zeit nur schön zu haben. Ich denke, es wurde uns zum Verhängnis, dass wir als Paar zu wenig diskutierten», analysierte Medici ihre damalige Beziehung.

Danach widmete sich Silena Medici viele Jahre vorwiegend ihrer beruflichen Karriere und sie investierte viel Zeit in die Kampfkunst Taekwondo. Heute trägt sie den 4. Dan und leitet eine Taekwondo-Gruppe in Zug. Längere Beziehungen gab es nicht. Bei der Arbeit lernte sie 2014 ihren heutigen Mann Danny Hefti kennen. Seit 2016 sind sie ein Paar.

Silena Medici mit Danny Hefti und dem gemeinsamen Sohn Lucio. Bild: PD

«Wir haben 2017 ein Haus in Adligenswil gekauft, ein Jahr später kam unser Sohn Lucio zur Welt und wieder ein Jahr danach haben wir geheiratet. Wir haben das ganz unkonventionell von hinten aufgerollt», sagt sie schmunzelnd.

Familie in Kriens gegründet und dann nach Australien ausgewandert

In Australien kreuzten sich im Oktober 2001 die Wege des Luzerners Stefan Gerber und Philippa, einer Bewohnerin der Stadt Brisbane. Die Situation des Paares war damals für beide suboptimal. Die Frau lebte bis 2003 in Europa, später haben sich die beiden jeweils irgendwo auf der Welt für eine Weile getroffen, so wie sie es beruflich eben einrichten konnten. Philippa verbrachte im Jahr 2006 drei Monate bei Stefan in der Schweiz, dann musste sie vorerst zurück in ihre Heimat. Ihre Beziehung pflegten sie via Telefon mit fast täglichen Anrufen, wie Stefan Gerber uns damals berichtete.

Familie Gerber zog 2014 von Kriens nach Brisbane. Bild: PD

Drei Jahre später gründete das Paar in der Schweiz eine Familie. «Wir heirateten 2009 in Kriens. Im Juli desselben Jahres wurde unser Sohn Louis im Kantonsspital in Luzern geboren. Sein Bruder Jasper kam im Dezember 2013 im Geburtshaus Oberkirch zur Welt», schrieb uns Stefan per E-Mail. Die Familie verkaufte ihr Haus in Kriens 2014 und zog nach Australien. Dort bleiben sie. Stefan hält fest: «Wir haben den ganzen Haushalt im Container verschifft – das machen wir nicht noch einmal.» Die Liebe lebt.

