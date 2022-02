Fasnacht Littau: Fest statt Umzug kam bäumig an

Fasnacht Fest statt Umzug in Littau: Auch das kam bäumig an Der traditionelle Umzug fiel dieses Jahr zwar aus. Das dafür organisierte Fest bewies: Nichts ist hier stärker als das Fasnachtsvirus. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 27.02.2022, 20.40 Uhr

Der «Fasnachtssonntag» ist auch bei Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern weit über Littau hinaus rot in der Agenda angestrichen: Der Littauer Umzug mit anschliessendem Dorffest ist ein Besuchermagnet. Aus den bekannten Gründen fiel der Umzug dieses Jahr schon das zweite Mal in Folge ins Wasser – ein Alternativprogramm durfte jedoch nach den bundesrätlichen Lockerungen kurzfristig organisiert werden. Und dabei wurde klar: Hier waren Profis am Werk.

Die Mättli-Zunft Littau postete es vorab prominent auf ihrer Website, wie das Programm des Fasnachtssonntags in diesem speziellen Jahr sein würde: Zehn Guuggenmusigen und Kleinformationen, eine Bühne, diverse Bars, eine Festwirtschaft, Grillstände und ein eigenes Kinderfest verwandelten gestern den Schulhausplatz und die Strasse dahin in eine einzige Festmeile. Die Gögguschränzer, Rotseemöven, Löchlitramper und De Räschte bewiesen als Veranstalter, dass sie offenbar erfahrene Partyorganisatoren sind.

Allein für die Kinder wurde Einiges auf die Beine gestellt. Kinderspiele, Clowns, ein Malwettbewerb, Tanz, Theater und Popcorn machten aus dem Nachmittag eine Riesensause für den durchs Band verkleideten Nachwuchs. Die eingeladenen Guuggenmusigen marschierten für einmal also nicht am Publikum vorbei, sondern positionierten sich auf einer extra installierten Bühne und gaben ein «Best-of» ihrer Hits. Und das kam bäumig an. Dass die Musikantinnen und Musikanten weniger Übungsmöglichkeiten gehabt haben sollen, war nicht hörbar. Die Littauerinnen und Littauer sangen und schunkelten mit, tranken und schwatzten und lachten.

Wer in anderen Jahren in Littau feiert, weiss, hier geht der Fasnachtssonntag normalerweise in der «Gruebe-Meile» zu Ende. Gestern zwar für einmal ein paar hundert Meter weiter, aber ansonsten toll wie immer.

