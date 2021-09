Endlich wieder Live-Musik – Heitere-Auftakt öffnet die Herzen

Festival Endlich wieder Live-Musik – der Heitere-Auftakt in Zofingen öffnete die Herzen der Fans Der Super Tuesday mit Stefanie Heinzmann, Mighty Oaks und Amy Macdonald war nicht der Publikumsmagnet schlechthin. Aber es war ein wundervoller Dienstagabend. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 07.09.2021, 22.58 Uhr

Amy Mcdonald bei ihrem Auftritt am Heitere Open Air. Bild: Boris Bürgisser (Zofingen, 7. September 2021)

Ein lauer Sommerabend auf dem Heitereplatz, dazu Livemusik und ein ziemlich gut aufgestelltes Publikum. Für einen gewöhnlichen Dienstagabend ein flottes Programm. Dass sich die Leute nicht auf den Füssen stehen werden, war von vornherein klar. Die Konzerte auf dem Zofinger Hausberg sind wochentags praktisch nie ausverkauft. Und in diesem Jahr sind am sechstägigen Festival ohnehin nur 6000 Fans pro Tag zugelassen. Am Super Tuesday waren es deren 1500 vor Ort sowie 170, die sich «on Air» per Livestream von zu Hause oder unterwegs zugeschaltet haben, ein neuartiges Festivalerlebnis.

Es ist eben alles etwas anders dieses Jahr. Was aber nicht etwa heissen soll, dass «anders» schlechter bedeutet. Im ersten Shuttle vom Bahnhof zum Festivalgelände hoch bemerkte beispielsweise eine Passagierin: «Wenigstens ist der Bus nicht so vollgestopft wie in anderen Jahren, das ist doch schon mal positiv.» Und beim Erreichen des Geländes staunte eine andere Festivalbesucherin: «Wo sind denn die Zelte? Da ist nichts!»

Es ist wieder wie in den 90ern bei den ersten Heitere Open Airs

Nicht nichts, aber wie vom Veranstalter angesagt ist «reduce to the max» Programm. Von allem etwas weniger oder wie es Christine Wernli aus Zofingen, eine Heitere-Besucherin der ersten Stunde, formulierte: «Unglaublich. Es ist wieder wie in den 90ern bei den ersten Heitere Open Airs. Da hat es genauso ausgesehen vor der Bühne wie heute Abend. Nicht sehr viele Menschen, aber alle sind zufrieden mit dem was gerade ist. Mer goht s Herz uf.» Sie sei beim allerersten Heitere im Jahr 1991 dabei gewesen und habe bis heute nur sehr wenige Festivals verpasst.

Für sie ist es auch nicht sonderlich entscheidend, welche Bands in Zofingen jeweils auftreten. Wernli mag Stefanie Heinzmann, die das sechstägige Heitere 2021 eröffnete, wie auch die Mighty Oaks, die sie jedoch gar nicht so richtig kenne, wie sie vor deren Auftritt meinte. «Heute freue ich mich jedoch auf Amy Macdonald», betonte sie. Als die Mighty Oaks dann aber in die Wiggertaler Nacht hinaus musizierten, erkannte die Zofingerin fast alle deren Lieder und wippte genüsslich im Takt der Gitarren. Und als zum Abschluss die Walliserin Heinzmann die Berliner Band bei einem Stück begleitete, liess sie sich, wie fast alle auf dem Platz, richtig mitreissen.

Die Mighty Oaks trafen den Takt. Bild: Boris Bürgisser (Zofingen, 7. September 2021)

«Ändlech weder mau Musig lose»

Ja, Musik, die direkt vor der eigenen Nase gespielt wird, begeistert die Leute. Scheinbar sind sie heiss darauf. Drei Luzerner an einem Stehtisch in der Nähe der Bühne sind es zumindest: «Ändlech weder mau Musig lose. Das hämmer vermesst, es esch eifach s gröschte, met Bier, Musig ond Ässe am Heitere Open Air z si. Me kennt emmer öbber», sagt «de Frey Wisu» aus Willisau, der mit seiner Frau Chregi regelmässig ins Aargauische an dieses Open Air kommt.

Für René Steinmann aus Schötz, der als DJ Beetle jeweils hier oben in der Alphütte auflegt, ist es aber auch ein etwas schmerzhaftes Jahr, weil bei der abgespeckten Heitere-Version sein Tätigkeitsfeld schlichtweg nicht existiert. Die Infrastruktur ist einiges schlanker gehalten als bei den vorangegangenen Heitere Open Airs. Alleine auf dem Platz unter den Linden findet die Ausführung 2021 statt. Keine Parkbühne, keine Waldbühne, kein Zeltplatz.

Da das Festival letztes Jahr ausgefallen ist, ist es also schon eine Weile her, dass der Luzerner hier als DJ aktiv war. «Deshalb war ich im Jahr 2020 am Sonntag hier auf dem Platz und habe für mich alleine in Gedanken das Heitere Open Air erlebt. Es bedeutet für mich mehr als ein Festival, wir sind alle eine Familie, die hier involviert ist», sagt er vor Amy Macdonalds Auftritt. Die schottische «Ms Rock 'n' Roll, die vor 10 Jahren in Zofingen einen wundervollen Auftritt hatte», so der Veranstalter, steht seit Januar 2020 zum ersten Mal wieder auf der Bühne.

Auch sie brannte sichtlich auf den Auftritt vor einem Publikum. Wenn auch der Aufmarsch relativ schlank war, es ist nicht gelogen, wenn man von einem wundervollen ersten Dienstag im September 2021 spricht, weil vielleicht an diesem Tag alles neu begann. Man soll schliesslich Steigerungspotenzial haben.

Stimmung am Heitere. Bild: Boris Bürgisser (Zofingen, 07.september 2021)