Funk am See kommt zurück nach Luzern

Luzern Nach vier Jahren ist es wieder soweit: Das Open-Air Funk am See kehrt auf die Lidowiese zurück Die 13. Ausgabe des Open-Air Funk am See findet am 19. und 20. August 2022 statt. Organisiert wird es von Radio 3fach auf der Lidowiese in Luzern. Das sind die ersten Acts. 05.04.2022, 09.00 Uhr

Während der Coronapandemie waren keine Auftritte möglich. Aber jetzt, nach vier Jahren, kehrt das Open-Air-Festival «Funk am See» wieder auf die Lidowiese nach Luzern zurück. Hierfür durchbrachen die Festival-Verantwortlichen sogar den angestammten Zwei-Jahres-Rhythmus.

Impression der letzten Ausgabe von «Funk am See» im jahr 2018. Bild: PD

Wie am Montag bekannt wurde, zählt unter anderem der Luzerner Rapper «LCone» zu den im Sommer auftretenden Musikern. Auch bekannt als Peach Weber des Raps werde er in seiner Heimatstadt Luzern mit eigensinnigem Humor und Szenenhits 041 alle Ehre bereiten.

Als erster internationaler Act wurde «Erika de Casier» kommuniziert. Die Dänin bringe mit ihrem 90s/00s R&B Sommermelancholie nach Luzern. Weiter werde die legendäre Mundartband «Dachs» auf der Lidowiese zu erleben sein.

«Yougo Girl» hat am Kick Ass Award vom Luzerner Kultur- und Ausbildungsradio 3fach den «Orpheus Award» für den besten Schweizer LiveAct gewonnen und hat sich somit einen Slot am Funk am See gesichert. Eine energiegeladene Show könne vom Freiburger Duo «Creme Solaire» erwartet werden. Sie machen seit 2018 Glitch-Elektro-Punk mit einer Prise Pop.

Die 13. Ausgabe des Open-Air Funk am See findet vom 19. bis 20. August 2022 auf der Lidowiese in Luzern statt. Der Eintritt ist gratis. (stg)