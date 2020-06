Festival Strings Lucerne lassen mit einer Tastenzauberin die schwarze Liste im KKL vergessen Die Festival Strings Lucerne beenden mit dem ersten Konzert seit drei Monaten den Lockdown im KKL. Auch dank der Pianistin Claire Huangci steht für 250 Besucher ganz die Musik im Zentrum. Wer dachte, nach Corona würde der soziale Aspekt bei Klassikkonzerten wichtiger, sah sich allerdings getäuscht. Urs Mattenberger 22.06.2020, 18.00 Uhr

Glück gehabt! Am Sonntag waren zwei Wochen vergangen, seit ich das erste Konzert nach dem Lockdown besucht hatte. Zwei Wochen also, in denen der Veranstalter eines Orgelrezitals in Weggis die Kontaktdaten aufbewahrte, damit ein Contact-Tracer eine Infektionskette bis zu mir hätte nachverfolgen können. Aber der Anlass verlief so entspannt, dass ich das längst vergessen hatte. Und einen Anruf habe ich nicht bekommen.

Zeit also für den nächsten Schritt in Sachen Konzert-Lockerung. Den machten am Sonntag die Festival Strings Lucerne mit der Pianistin Claire Huangci und dem ersten Konzert im KKL-Konzertsaal.

Mehr als halb leer und doch ausverkauft: Die Festival Strings spielen im KKL laut Schutzkonzept vor Publikum. Bild: Fabrice Umiglia (21. Juni 2020)

Erst die Lautsprecher-Durchsagen riefen mir wieder ins Bewusstsein, dass man als Konzertbesucher zwei Wochen lang auf einer Art schwarzen Liste steht.

Der Saal selber wird zum Begegnungsforum

Vor allem gaben die Durchsagen die Verhaltensregeln bekannt. Die wichtigsten: Jeder Besucher sollte «Gästen in der Mitte» den Vortritt lassen, um Kreuzungen zu vermeiden. Und am Ende sollten alle den Saal «der Reihe nach verlassen, beginnend mit der hintersten Reihe». Unproblematisch war all das, weil bei der Beschränkung auf rund 250 Konzertbesucher viel Luft dazwischen blieb: Jede zweite Reihe bleibt jeweils unbesetzt und zwischen Einzelpersonen und Paaren werden mindestens zwei bis drei Sitze freigehalten.

Alles in allem ergab das dennoch eine leicht gespenstische Situation: Der zügige Ein- und später Auslass sowie der Verzicht auf jeden Barbetrieb reduzierten Begegnungen auf ein Minimum. Und das galt bis hin zum überraschenden Abschluss nach dem eigentlichen Konzert. Das war paradox, weil man bekannte Gesichter, die in der Anonymität von 1900 Besuchern rasch untergehen, leicht entdecken konnte. Ein Schwatz ergab sich am ehesten im Saal selber, wo man auf den Beginn des Konzerts wartete. Der Konzertsaal als Forum für Begegnungen – auch das war eine neue, sympathische Erfahrung.

Ausgehungert und online-erfahren ins Livekonzert

Aber gekommen waren die Besucher, weil sie nach drei Monaten hier wieder live ein Orchester hören konnten. Eine Konzertbesucherin kam quasi musikalisch ausgehungert ins Konzert. Eine andere hatte zwar den Lockdown zu Hause mit den «fantastischen Online-Angeboten» aus aller Welt überbrückt. Aber jetzt wagte sie sich in dieses Livekonzert, weil es sich mit einer reinen Streicherbesetzung (und solistischem Klavier) für sie sicherer anfühlte als ein Sinfonieorchester mit Bläsern, als das am Dienstagabend das Luzerner Sinfonieorchester auftritt.

Livekonzerte sind ja durch nichts zu ersetzen, weil sie in einem aussergewöhnlichen öffentlichen Raum Erlebnisse aus dem unmittelbaren Moment heraus bieten – also das Gegenteil sind von Wohnzimmerkonzerten und beliebiger Online-Verfügbarkeit. Das wurde im Fall des Festivals Strings durch das Coronasetting auch musikalisch verstärkt.

20 Streicher waren auf der Bühne relativ breit verteilt. Das führte zu einem veränderten Klangbild, das Stereoeffekte verstärkte, die einzelnen Gruppen deutlicher hervortreten liess und in einen gegenseitigen Dialog brachte.

Bild: Fabrice Umiglia (21. Juni 2020)

Zusammengeschweisst wurde der Klang durch einen Raumhall, der durch die geringe Zahl der Besucher weniger gedämpft wurde und dadurch einen leicht längeren, runderen Atem hatte.

Glitzernd wie das Geschmeide am Handgelenk

Exemplarisch kam beides schon Franz Schrekers «Scherzo» zugute, das folkloristischen Schmiss mit orchestralen, vielstimmig mäandernden Verläufen kontrastierte – ein tolles Stück, das sowohl die Musikantik wie die verfeinerte Klangkultur des von Daniel Dodds geleiteten Orchesters auf Top-Niveau vorführte.

Die Akustik pointierte auch Gegensätze in Chopins zweitem Klavierkonzert. Das lag vor allem an der Géza-Anda-Preisträgerin Claire Huangci, die sich ganz als die zauberisch-elegante Virtuosin zeigte, die man von ihren bisherigen Auftritten in Luzern kennt und deren Spiel zunächst so kühl glitzerte wie das Geschmeide an ihrem rechten Handgelenk.

Bild: Fabrice Umiglia (21. Juni 2020)

Ein Ereignis aber ist, wie sie dem virtuosen Sprühregen von Chopins Figurationen in jedem Satz eine andere Rolle gibt: Kristallin scharf steigert sie damit die Dramatik des ersten Satzes, organisch und schmelzzart erweitert sie die melodischen Linien des Larghetto, dessen gespenstisch flatternden Mittelteil Huangci als eindringliche Klangrede gestaltet. Im Finale akzentuiert sie den folklorischen Kick, der eine Brücke schlägt zum ganzen Programm.

Grosse Überraschung zum Schluss

Nach Schumanns «Bilder aus Osten» zeigt das Orchester in Dvoraks Streicherserenade nochmals alle Qualitäten, denen es seinen Weltruf – und die Direktübertragung dieses Konzerts auf Deutschlandfunk – verdankt: feinsinnig verwobene Streicherklänge wie aus Samt und Seide, musikantischen Esprit und grossartige Soli. Die Celli etwa rocken einmal die Bässe oder lassen ihre Kantilenen in dieser Liveakustik wie Pralinen zergehen. Überwölbt wird alles von einer Leuchtkraft der Geigen, die orchestrale Ambitionen auch in Streicherbesetzung einlöst.

Ein starker Auftakt also für die kurze Zwischensaison bis zur Saisonpause, der zudem zeigte, dass das grosszügige Schutzkonzept im Konzertsaal reibungslos funktioniert. Die grosse Überraschung zum Schluss war, dass das Publikum nach dem Konzert nach Hause strebte und kaum jemand die Gelegenheit für eine Begegnung im KKL-Restaurant Le Piaf nutzte. Dass mit Corona auch der gesellschaftliche Aspekt von Klassik-Konzerten wichtiger werden könnte: Diese Erwartung hat sich am Sonntag leider nicht bestätigt.

