feuerbrand Neue Schutzzone sorgt für Unmut – und führt unter den Obstbauern im Seetal zu Zwist Neue Feuerbrand-Bestimmungen sorgen bei einigen Seetaler Hochstammbesitzern für rote Köpfe. Sie schieben das Problem auf den Erwerbsobstbau. Dort weist man die Kritik zurück. Reto Bieri 27.01.2021, 14.30 Uhr

Kaum etwas fürchten Obstbauern so sehr wie den Feuerbrand. Die Bakterienkrankheit richtet an Apfel- und Birnbäumen grossen Schaden an. Lange setzten die Behörden auf rigorose Rodungen. Doch mittlerweile ist klar: Die Krankheit hat sich festgesetzt und lässt sich nicht mehr aufhalten. Auf Anfang 2020 hob der Bund die Melde- und Bekämpfungspflicht deshalb auf.