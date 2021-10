Feuerwehreinsatz Scheune in Sursee in Vollbrand – Feuerwehr mit Löschen beschäftigt Es liegen derzeit keine Meldungen zu im Brand verletzten Personen vor. 01.10.2021, 14.44 Uhr

In Sursee steigt eine schwarze Rauchsäule in den Himmel, wie ein Leser unserer Zeitung gemeldet hat. Auf Anfrage bestätigt die Luzerner Polizei, dass eine Scheune in Vollbrand steht. Die Feuerwehr ist ausgerückt und sei derzeit mit Löschen beschäftigt. Derzeit liegen keine Meldungen zu verletzten Personen vor. (lil)