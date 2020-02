Feuerwehrmann bei Wohnhausbrand in Hasle verletzt Beim Brand eines Wohnhauses in der Gemeinde Hasle wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Warum es zum Brand kam, wird zurzeit abgeklärt. 20.02.2020, 17.12 Uhr

Angehörige der zuständigen Feuerwehren löschen den Brand von aussen. Luzerner Polizei, Hasle, 20. Februar 2020

(stg) In der Gemeinde Hasle ist am Donnerstagmittag im Gebiet Chreien ein Kamin in Brand geraten. Kurze Zeit später stand bereits das Vordach des Wohnhauses in Brand. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde das schnelle Übergreifen der Flammen mutmasslich durch einen starken Wind begünstigt. Am Haus entstand durch den Brand beträchtlicher Sachschaden.



Bei den Löscharbeiten wurde gemäss Luzerner Polizei ein Feuerwehrmann verletzt. Er musste mit der Ambulanz in ein Spital überführt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Entlebuch-Hasle und Schüpfheim mit insgesamt rund 80 Eingeteilten.



Branddetektive der Luzerner Polizei ermitteln derzeit die Brandursache. Diese ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.