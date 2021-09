Film im Stattkino Die Hoffnung nicht aufgegeben: Tibetische Sans-Papiers sprechen über ihre Schicksale in der Schweiz Das Stattkino im Bourbaki zeigt dieses Wochenende einen Film über tibetische Sans-Papiers in der Schweiz. Eine Protagonistin ist Pema. Ein Porträt über Verlust, Angst und die nicht abbrechende Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Pascal Studer 11.09.2021, 05.00 Uhr

Das Erste, was im Gespräch mit Pema auffällt, ist ihre Stimme. Nicht ihr fast perfektes Hochdeutsch. Oder ihre respektvolle Art, wie sie das Gespräch mit wachen braunen Augen verfolgt. Es ist ihre Stimme. Weil sie weich ist. Und sie in starkem Kontrast zu ihrer harten Vergangenheit steht.

Pema lebt seit über acht Jahren in der Schweiz. Als Sans-Papiers hat sie fast keine Rechte. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. September 2021)

Pema, die eigentlich anders heisst, aber aus Angst vor den Migrationsbehörden ihren Namen nicht nennen will, ist vor achteinhalb Jahren als Minderjährige aus dem Tibet geflüchtet. Seit der gewaltsamen Okkupation durch die Volksrepublik China 1950 unterdrückt die Kommunistische Partei Tibeterinnen und Tibeter in ihrer eigenen Heimat. Als Pema dagegen protestierte, geriet sie ins Visier der Regierung. Ihr Leben war in Gefahr, sie ergriff die Flucht – im Wissen, dass sie somit ihre Familie nie mehr sehen wird. Ein Schlepper führte sie über Nepal in ein Flugzeug, das sie nach Europa brachte. Ihre Flucht endete in der Schweiz, wo sie ohne Identitätspapiere als Sans-Papiers lebt.

Kontroverse Behördenpraxis

Seither sieht sie sich mit der harten Asylpolitik der Schweizer Behörden konfrontiert. «Was ich erlebe, ist nicht schön», erzählt sie. Dies spürte sie bereits zu Beginn, als ihr Asylverfahren begann und das Staatssekretariat für Migration (SEM) eine externe Expertengruppe Pema befragen liess. Diese Strategie ist äusserst umstritten – insbesondere, weil die Gutachter jeweils anonym bleiben. Das SEM gibt sich diesbezüglich wortkarg: «Wir erteilen keine Auskunft zu den sachverständigen Personen, um deren Sicherheitsanspruch zu wahren.» Was genau das Gefahrenrisiko der Gutachter sei, dazu nimmt die Behörde keine Stellung. Klar ist, dass eine solche Praxis in einem Rechtsstaat eine Seltenheit ist.

Pema erinnert sich an die Befragung: «Die Gutachter wollten immer wieder wissen, ob ich Beziehungen zu Indien oder Nepal habe», sagt sie. Der Grund: Sie gingen von der Möglichkeit aus, dass Pema nicht im Tibet, sondern in Indien oder Nepal sozialisiert wurde. Auch wenn sich Pema bis vor ihrer Flucht nie in diesen Ländern aufgehalten hatte, kam das Gutachten zu diesem Resultat. «Und ohne Identitätsdokumente konnte ich sie auch nicht vom Gegenteil überzeugen», sagt sie. Somit war für die Behörden der Fall klar: Pema ist nicht aus Tibet geflüchtet, ihr Asylgesuch wurde entsprechend abgelehnt.

Ein Leben im Ungewissen

So befindet sich Pema in einer zermürbenden Pattsituation. Einerseits wurde sie von den Behörden weggewiesen und hält sich illegal in der Schweiz auf. Andererseits präzisieren die Behörden nicht, in welches Land sie ausgeschafft werden soll. Die Gründe sind vielfältig. Zunächst ist eine Rückführung nach China wegen der dortigen Situation für die Tibeterinnen und Tibeter menschenrechtswidrig. Und auch Nepal ist keine Option: Dort droht den Betroffenen eine sogenannte Kettenrückführung nach China. Hier würde die Schweiz also ebenfalls zwingendes Völkerrecht brechen. Indien ist als Destination derweil problematisch, weil Tibeterinnen und Tibeter auch dort fast keine Rechte haben. Zudem argumentiert die indische Regierung wiederum damit, dass sich die Betroffenen nicht in Indien sozialisiert hätten.

Also blieb für Pema ein jahrelanges Leben in der Illegalität. Das macht ihr zu schaffen. Die berufliche Integration ist unmöglich: Als Sans-Papiers darf sie nicht arbeiten. «Das ist enorm stressig. Die ganze Situation macht mich auch sehr traurig und depressiv», sagt sie. Während ihres Aufenthalts wurde sie auch schon gebüsst. «3000 Franken war der Betrag», sagt sie. Die Nothilfe reiche nicht, um die Busse zu bezahlen: Pema erhält – vom Staat wohlgemerkt – pro Tag zehn Franken, welche eigentlich für ihren Lebensunterhalt und nicht für das Bezahlen von staatlich verordneten Bussen gedacht wären. Kann sie diese dann nicht begleichen, erhält sie eine Freiheitsstrafe.

«Ich war deshalb schon für zwei Monate im Gefängnis.»

Film macht in Luzern auf Thema aufmerksam

Pema will für die Situation der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz Sensibilität schaffen. Daher hat sie sich dazu entschlossen, bei einem Kurzfilm mitzumachen. Zusammen mit anderen Tibeterinnen und Tibetern erzählt sie darin von ihren Erfahrungen. Der Film läuft am Sonntag im Stattkino im Bourbaki mit anschliessendem Gespräch unter der Moderation des Luzerner SP-Kantonsrats David Roth. Auch im Film tritt sie unter ihrem Pseudonym Pema auf, ihr Gesicht ist maskiert. Sie wollte vorsichtig sein. «Der Film soll mich nicht in eine schlimme Lage bringen», sagt sie.

Was sie sich für die Zukunft wünscht? «Ich will nur ein ganz normales Leben führen, mit einem legalen Status, ich will arbeiten und unabhängig von Sozialhilfe sein. Ich will mich weiterentwickeln und die Freiheit haben, alles zu machen, was ich möchte», erzählt sie. Auch eine Familie würde die 26-Jährige gerne einmal gründen. «Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben», sagt sie. Ihre Stimme bleibt das ganze Gespräch weich. Trotz der harten Schilderungen, die sie nach aussen trägt.

Hinweis: «Das Einzige, was wir haben, ist unsere Stimme» läuft am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr im Bourbaki. Weitere Infos unter stattkino.ch.