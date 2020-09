Porträt Filmemacher Erich Langjahr erhält Rooter Kulturpreis: «Mich interessiert der Blick nach vorne» Die Gemeinde Root ehrt ihren bekannten Filmschaffenden Erich Langjahr (76). Für ihn ist die Freude am Filmemachen ungebrochen. Pirmin Bossart 07.09.2020, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Filmemacher Erich Langjahr (76) bei sich zu Hause in Root. Eveline Beerkircher

(28. August 2020)

An Preisen und Auszeichnungen mangelt es Erich Langjahr nicht. Der Filmemacher wurde für einzelne seiner Werke geehrt wie auch für sein kulturelles Schaffen, für das er unter anderem 2002 mit dem Innerschweizer Kulturpreis gewürdigt wurde. Jetzt hat er den Kulturpreis Root erhalten, der ihm nicht minder wichtig ist. «Dass man dort, wo man lebt, eine solche Wertschätzung bekommt, hat mich wirklich sehr gefreut», sagt Langjahr und schiebt nach: «Das alles wäre nicht möglich ohne meine Partnerin Silvia Haselbeck.»

Die Mitstreiterin, die auch am langen Holztisch sitzt, lächelt. Sie weiss, was sie macht, aber bleibt lieber im Hintergrund. «Ich habe keine Mühe damit, dass Erich den Preis erhalten hat. Er hat ihn verdient.» Seit dem Film «Männer im Ring» (1990) ist sie an Langjahrs Seite, denkt mit, macht Kameraassistenz, ist Tönlerin, erledigt die Büroarbeiten, hilft beim Organisieren. Seit fünf Jahren lebt das Filmemacher-Paar in einem neuen Blockbau-Holzhaus in Root. Ein rustikal-modernes Zuhause, in dem sich auch ihre Produktionsfirma, die Langjahr Film GmbH, befindet.

Engagement für das Museum Root

Die beiden hinterlassen noch andere Spuren in der Gemeinde: Gemeinsam haben sie vor rund 20 Jahren im alten «Haus beim Brunnen» im Dorfzentrum das Museum Root aufgebaut, das sie sukzessive ergänzen und mit Zeitzeugen-Gesprächen bereichern. Mit dem Museum wollen die beiden für die heutige Generation dokumentieren, wie man vor Jahrzehnten gelebt und gewirtschaftet hat – aber auch bewusst machen, wie schnell und oft gnadenlos sich eine Gesellschaft und ihr Selbstverständnis wandeln. Ein gutes Beispiel dafür ist das jüngste Werk der beiden: «Das Rössli, die Seele eines Dorfes» erzählt als Langzeitstudie die historischen und baulichen Ereignisse des 1751 erbauten Gasthauses Rössli in Root.

Überhaupt hat Langjahr mit seinem Dutzend Dokumentarfilme den Blick immer wieder auf das traditionelle Leben und die kulturellen Milieus der ländlichen Schweiz gerichtet und dabei die Zeitachsen des Werdens und Vergehens im Auge behalten. Von «Morgarten findet statt» über «Ex Voto», «Männer im Ring» und «Sennenballade» bis zur «Hirtenreise ins dritte Jahrtausend», «Das Erbe der Bergler» und «Mein erster Berg – ein Rigi Film». «Es ist nicht Nostalgie», sagt Langjahr. «Mich interessiert immer auch der Blick nach vorne. Wohin entwickelt es sich, was sich oft so rasant verändert?» Seine grundlegenden Fragen, wie er Filme angeht, sind geblieben:

«Wer bin ich? Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Wohin geht es?»

Langjahr lernte ursprünglich Chemielaborant und kam dann an der Universität Zürich mit dem Filmemacher-Paar Walter Marti und Reni Mertens in Kontakt. Martis Vorlesungsreihe zum Thema nonverbale Kommunikation, in dem auch die Bildsprache eine zentrale Rolle spielte, hat ihn sehr geprägt. Ein guter Film, sagt Langjahr, sei ein Film, der mit seiner Wahrheit in ihn dringe, etwas mit ihm zu tun habe, letztlich ein «seelisches Erlebnis» biete.

«Freude am Filmemachen ist ungebrochen»

Die beiden vor 20 Jahren verstorbenen Filmer-Persönlichkeiten Marti und Mertens beschäftigen Langjahr bis heute. «Ich bin daran, ein paar ihrer Filme zu restaurieren und sie so wieder zugänglich zu machen.» Zum Beispiel «Die Selbstzerstörung des Walter Matthias Diggelmann» (1973), in dem sich der etwas in Vergessenheit geratene Schriftsteller (1927–1979) als radikal denkender Mensch exponiert. Auch seine eigenen älteren Werke restauriert Langjahr mit grossem Aufwand und mit Unterstützung des Vereins Memoriav sowie von Kantonen, Stiftungen und anderen.

Mit seinen 76 Jahren ist Erich Langjahr interessiert und produktiv geblieben. Er sagt: «Meine Freude am Filmemachen ist ungebrochen.» Sein nächstes Werk heisst «Paracelsus – ein Landschaftsessay», das er in enger Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller (und Paracelsus-­Biografen) Pirmin Meier realisiert. Als Filmer «alter Schule» geht Langjahr am liebsten «ins Feld, um Material zu sammeln», und daraus seine Werke zu entwickeln. Zu den modernen produktionstechnischen Abläufen hat er eher ein ambivalentes Verhältnis. Er lächelt und sagt:

«Ich bin im ureigentlichen Sinne des Wortes ein Amateur geblieben.»

Will sagen: ein Liebhaber, der mit Leidenschaft sein Ding verfolgt.

Hinweis: Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals am 9. September um 18:30 Uhr im Stattkino Luzern: «Das Rössli, die Seele eines Dorfes». Anschliessend Gespräch mit Erich Langjahr und Silvia Haselbeck, Architekt Hansjörg Emmenegger und Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder. Weitere Informationen: www.langjahr-film.ch