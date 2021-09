Filmfestival Venedig: Krienser Filmemacher feiert Meilenstein

Film Höhlenexpedition aus nächster Nähe: Ein in Kriens lebender Filmemacher feiert einen Meilenstein am Filmfestival Venedig Carlos Isabel García führt seinen Film «Caves» am Filmfestival vor. Es ist eine Weltpremiere. Sascha Rettig Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Dieser Höhlenabschnitt wird zur Herausforderung – zumindest wenn man Platzangst hat. Denn auf einmal wird es im Gestein etliche Meter unter der Erde ganz eng. So eng, dass man sich durch den schmalen Schlauch zwischen den Felsen durchrobben muss. Es ist ein beklemmender Augenblick mit Panikpotenzial, wenn man solche Situationen nicht aushalten kann.

Gähnende Tiefe im Film «Caves» von Carlos Isabel García. Bilder: PD

Glücklicherweise kann man sich in diesem Fall einfach die Virtual-Reality-Brille vom Kopf nehmen und ist einen Wimpernschlag später schon raus aus der Höhle und wieder in Sicherheit: auf einem Drehstuhl in der VR-Lounge auf dem Filmfestival von Venedig. Der Film des in Kriens lebenden Filmemachers Carlos Isabel García, der einen in die Höhle mitnimmt, heisst ganz schlicht «Caves».

Austauschjahr in Luzern absolviert

19 Minuten lang schliesst man sich darin einem Expeditionsteam aus drei Personen an. Darunter war auch die Schwägerin des Regisseurs, eine Geologin, die ihn mit ihren Erzählungen aus den Höhlen zu dem Projekt inspirierte. In der Siebenhengste-Hohgant-Höhle in der Schweiz erlebt man im Film eine Reihe exemplarischer Situationen bei solch einem Trip in den Untergrund – vom Abseilen aus der Höhe bis zur Höhlenübernachtung im Schlafsack. Dabei ist man immer mittendrin und kann sich in aller Seelenruhe rundherum, oben und unten umschauen.

«Vor allem wollte ich das Erlebnis näher bringen, wie so eine Expedition abläuft», sagt Isabel García beim Gespräch, das ganz entspannt auf dem Rasen des Festivalgeländes stattfindet. Auf dem Festival in Venedig ist er zum ersten Mal. Mit «Caves» hat er es gleich in den Wettbewerb für Virtual-Reality-Produktionen geschafft. Ein paar Interviews hat er gegeben, konnte den Festivalkosmos erforschen und Filme sehen. Wegen Corona sind viele Termine für ihn trotzdem virtuell – die Partys genauso wie eine Pressekonferenz.

Der Film stellt Nähe zum Expeditionsteam her.

Bei «Caves» hat er nicht nur Kamera, Ton und Licht selbst übernommen. Der Film ist auch die erste Regiearbeit des in Luzern lebenden Videokünstlers und Kameramannes, der im spanischen Toledo geboren ist. Ursprünglich studierte der 36-Jährige in Madrid bildende Kunst, bevor er als Erasmus-Student an der Hochschule Luzern landete. Weil er dort seine jetzige Partnerin Thaïs Odermatt kennenlernte, mit der er seitdem sehr oft zusammenarbeitet und die auch «Caves» geschnitten hat, ist er erstmals geblieben – und später über einen vierjährigen Umweg für ein Kamera-Masterstudium an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Deutschland wieder hier gelandet. Jetzt unterrichtet er selber und realisiert allerlei andere, visuelle Projekte vor allem bei Dokumentarfilmproduktionen, aber auch am Theater und der Oper.

Aufnahmen aus 600 Meter Tiefe

Rund vier Jahre hat es bei «Caves» gedauert von der ersten Idee bis zum fertigen Film. In der Zeit war Isabel García damit beschäftigt, die Finanzierung auf die Beine zu stellen und Geld mit anderen Projekten zu verdienen. Corona verzögerte das Projekt auch noch etwas weiter. Dreharbeiten unter der Erde fanden allerdings nur zwei Mal statt. Bei der ersten Exkursion in die Tiefe war Isabel García nicht mit allen Szenen wirklich zufrieden: wegen der schwierigen Bedingungen in der Höhle, was zum Beispiel das Licht und die Feuchtigkeit anbelangt.

Was jetzt in «Caves» zu sehen ist, wurde beim zweiten Anlauf gedreht. Rund eine Woche lang ist das Filmteam täglich von unterschiedlichen Eingängen in die Höhle hineingegangen – teils bis zu 600 Meter tief. Dabei war es ein verhältnismässig kleines Team mit rund neun Leuten. Auch die Filmausrüstung war reduziert mit Selfiestick, kleinem Stativ, winziger Go-Pro-Actionkamera, einem Rekorder und ein paar Mikrofonen.

«Bestimmte Sachen funktionieren anders bei VR», erklärt Isabel García. «Es wird mehr der Raum als die Personen inszeniert.» Und diese Höhlenräume üben auch auf ihn eine Faszination aus. Diese Stille, keine Handys, auch Zeitgefühl gehe verloren. Das sei alles so schön wie die Höhlen selbst. «Sie sind in Millionen Jahren entstanden. Manche Teile wirken wie eine Wüste, andere wie ein Meer, wenn plötzlich alles voller Muscheln ist.»

In der Tiefe kann es auch mal eng werden.

Filmarbeit nicht unterschätzt

Beim Klettern in der Höhle habe er keine Höhenangst – wenn es eng werde, sehe das aber schon etwas anders aus, erzählt Isabel García und berichtet dann von einer Paniksituation beim Dreh in der Höhle. Abgesehen von diesem Moment hatte er aber nie Angst, und das Team sei auch nie in eine gefährliche Situation geraten. «Alle Höhlenabschnitte im Film waren bereits erforscht. Das war für uns sicher, dort zu drehen. Vor allem in den unerforschten Teilen kann eine Expedition aber durchaus riskant sein; es sterben immer wieder Leute», sagt der Filmemacher und fügt sehr traurig hinzu: «So wie Diego Sanz, der im Film zu sehen ist und im März in der Höhle abgestürzt und gestorben ist.»

Wo «Caves» nach der Premiere in Venedig zu sehen sein wird, ist noch nicht ganz klar. «Wahrscheinlich auf Festivals, vielleicht gibt es aber auch eine Kinotour mit anderen Filmen», erklärt Isabel García. «Irgendwann landet der Film dann auf der Website des coproduzierenden SRF.»