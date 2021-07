Luzern Film zum Thema Einsamkeit im Alter: «In meinen vier Wänden bin ich ohne Seele» Einsamkeit kann eine Herausforderung im Alter sein. Der Verein Familien- und Frauengesundheit widmet dem Thema einen Film, der kostenlos genutzt werden kann. Natalie Ehrenzweig 07.07.2021, 13.16 Uhr

Szene aus dem Dokfilm «Einsamkeit hat viele Gesichter». Bild: Voltafilm, Luzius Wespe

Ein trister, grauer Tag. Die Musik, die die Eröffnungsszene von «Einsamkeit hat viele Gesichter» untermalt, trägt das Ihre zur Stimmung bei. Einsamkeit – ein Gefühl, das wohl die meisten kennen. Romana Lanfranconi und Alexa Meyer, Geschäftsführerinnen vom Verein Familien- und Frauengesundheit, haben sich in ihrem Dokumentarfilm auf Einsamkeit im Alter fokussiert. «Wir wollten uns mit dem Thema Alter auseinandersetzen und kamen mit dem Vorstand auf die Einsamkeit», erklärt Luzernerin Romana Lanfranconi, die als Regisseurin für den 34-minütigen Film verantwortlich ist.

Carmen Combertaldi ist eine der Protagonistinnen des Films. Sie verbindet Einsamkeit mit Leere und Dunkelheit. Bild: Voltafilm, Luzius Wespe

In zwei Jahren Arbeit ist eine Produktion gelungen, die die Vielseitigkeit von Einsamkeit im Alter aufzeigt. Da ist Carmen Combertaldi, die Leere, Enge und Dunkelheit mit der Einsamkeit verbindet. «An Weihnachten werde ich viel weinen», befürchtet sie. Doch das Weinen tue gut. Oder Marcel Senn, der die Einsamkeit in der Beziehung mit seiner dementen Frau Betty beschreibt. «Betty soll so lange hier bei mir bleiben können, wie ich die Kraft dazu habe», betont er. Betty starb diesen Frühling. Umso berührender ist, dass der passionierte Maler seine Teilnahme am Film nicht zurückzog.

Marcel Senn kümmerte sich bis zuletzt um seine demente Frau. Bild Voltafilm, Luzius Wespe

Einer anderen Art von Einsamkeit sieht sich der syrische Kurde Mohammed Malla konfrontiert. Seine Familie und Freunde leben noch in Syrien. «Ich bin hart geworden. Das hat mich isoliert. Wenn ich in meinen vier Wänden bin, bin ich ohne Seele», erzählt er. Die Technologie helfe ihm, er könne stundenlang kostenlos mit seinen Lieben telefonieren, das helfe. Die Technologie hilft auch Sonja Ruckli. Sie chattet gern. Ausserdem hat sie sich eine Katze zugelegt. Das Tier lässt die Einsamkeit in den Hintergrund treten.

Einsam in einem fremden Land: Mohammed Mallas Familie und Freunde leben in Syrien. Bild: Voltafilm, Luzius Wespe

Hans Häfliger würde eigentlich mit seiner Freundin in Kolumbien leben. Doch eine Krankheit macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Er kämpft zurück in der Schweiz um seine Gesundheit, seine Freundin steckt in Kolumbien fest: «Jeden Morgen sitze ich auf dem Bett und denke: Ist das alles?» In der Schweiz sind ihm nur wenig Kollegen geblieben. Elisabeth Rudolf streicht heraus, dass es keine Betriebsanleitung zum Altwerden gebe. «Ich habe immer mit Menschen gelebt. Jetzt hat es sich so ergeben, dass ich allein wohne. Damit muss ich fertig werden, wie viele anderen Menschen auch», sagt sie. Wenn sie nicht leidvoll alleine sei, habe sie Ruhe und Tiefe genossen, doch wenn es unfreiwillig sei, fühle sie sich leer. Helfen tut ihr Musik.

Geplante Plauderbänkli helfen

Die siebte Porträtierte ist Priska Tschupp, die auch am Podium nach der Filmpremiere teilnimmt. «Es ist nicht immer einfach, den Schritt nach draussen zu machen. Ich hatte manchmal das Gefühl, nicht reinzupassen. Du musst auch erst mit dir selbst auskommen, um mit anderen auskommen zu können», meint sie auf die Frage, wie Betroffene Kontakte knüpfen können. Die Gesprächsrunde mit Magdalena Fuchs Genzoli, Severin Eggenschwiler, Simone Gretler Heusser und Barbara Hediger waren sich einig: Angebote, auch niederschwellige, gibt es in der Stadt Luzern eigentlich viele. «Vielleicht helfen auch die geplanten Plauderbänkli», sagt Barbara Hediger, Präsidentin des Vereins Familien- und Frauengesundheit.

Obwohl die Podiumsteilnehmer sich einig sind, dass älteren Menschen viele Angebote offen stehen, bleibt die Frage, wie diejenigen erreicht werden können, die schon zu viel Angst vor sozialen Kontakten haben, sich schon so zurückgezogen haben, dass sie sich – anders als die Protagonisten – gar nicht mehr an eine Filmpremiere getrauen. Vielleicht hilft ihnen, wie Mohammed Malla und Sonja Ruckli – die Technologie: Der Film und die dazugehörende Broschüre sind ab heute online kostenlos zugänglich. Damit das möglich ist, hat der Verein das Projekt breit abgestützt finanziert.

Tipps gegen Einsamkeit

Mit «Einsamkeit hat viele Gesichter» möchten sie erreichen, dass das Thema Einsamkeit im Alter enttabuisiert wird. Darüber zu sprechen sei schon der erste Schritt, ist Severin Eggenschwiler von der Sektion Gesundheitsförderung und Prävention des Kantons Aargau überzeugt. «Man kann den Film an Tagungen zeigen, ihn für Weiterbildungen nutzen. Wir begleiten diese Veranstaltungen auch gern», erklärt Romana Lanfranconi. Neben dem Film und den Broschüren, in denen auch Tipps gegeben werden, wie Einsamkeit vorgebeugt oder gemindert werden kann, stellen die Initiantinnen auch die sieben filmischen Kurzporträts zur Verfügung und liefern für Veranstalter gleich auch noch das Pressematerial und Fotos.

Hinweis: Der Film und die Materialien stehen ab sofort unter www.einsamkeit-gesichter.ch zur Verfügung.