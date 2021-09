Finanzen Stadt Luzern: Budget 2022 rechnet mit Defizit von 13 Mio

Zusammen mit dem Budget 2022 hat die Stadt Luzern den Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 präsentiert. In dem über 200-seitigen Dokument ist im Detail aufgelistet, welche Projekte die Stadt in den nächsten Jahren plant. Dazu gehören unter anderem:



– Um die Ansiedlung von neuen Firmen zu fördern, sollen bis 2030 mehrere städtische Areale im Baurecht an interessierte Unternehmen abgegeben werden. Den Anfang machen soll das Areal Bodenhof im Littauerboden, für das man spätestens Ende 2024 einen Abnehmer gefunden haben will.



– Bis 2025 sollen in der Stadt 5 km zusätzliche Velostrassen – also bestehende Strassen, die in erster Linie dem Veloverkehr dienen – umgesetzt sein. Auch die Planung eines gemeindeübergreifenden Netzes an Veloschnellrouten soll forciert werden.



– Die Stadt will bis 2023 ein Pilotprojekt entwickeln, bei dem Regenwasser gespeichert und genutzt wird, statt dass es einfach in die Kanalisation fliesst.



– Bei der Abgabe von Grundstücken an Wohnbaugenossenschaften soll künftig abgeklärt werden, ob sich der Standort auch für Alterswohnungen eignet.



– Die Stadt will ihre Zentrumslasten (Sozialkosten, Kultur etc.) besser abgegolten haben. Bis 2023 will sie zusammen mit Kanton und Gemeinden Lösungen finden.