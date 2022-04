Diese Luzerner Gemeinden präsentieren ihre positiven Abschlüsse

Finanzen Die Rechnungen dieser Luzerner Gemeinden schliessen besser ab als erwartet Mehrere Gemeinden präsentieren ihre Rechnungsabschlüsse 2021 – Weggis mit einem Gewinn von 6,5 Millionen. Susanne Balli 21.04.2022, 18.23 Uhr

Inhaltsverzeichnis Ettiswil

Oberkirch

Ruswil

Schlierbach

Weggis

Für das Jahr 2021 weist Ettiswil einen Ertragsüberschuss von rund 209'000 Franken aus. Das Ergebnis fällt deutlich besser aus als budgetiert. Ettiswil rechnete mit einem Defizit von 782'000 Franken. Das positive Ergebnis sei vor allem den Mehreinnahmen bei den Steuern zu verdanken, schreibt der Gemeinderat in der Botschaft. Die Nettoinvestitionen betragen knapp 4 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung, wo neben der Rechnung auch über mehrere Abrechnungen zu Sonderkrediten und Nachtrags­krediten befunden wird, findet am 3. Mai statt.

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 573'000 Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von rund 371'000 Franken. Wie die Gemeinde mitteilt, ist das positive Ergebnis vor allem den Mehreinnahmen der Steuern zu verdanken. Der Ertragsüberschuss wird gemäss den gesetzlichen Bestimmungen dem Eigenkapital zugewiesen. Die Nettoinvestitionen betragen rund 3,5 Millionen Franken. Am 16. Mai können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung über die Rechnung abstimmen.

Die Rechnung 2021 der Gemeinde Ruswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,5 Millionen Franken ab. Dies bei einem Gesamtaufwand von über 46,2 Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von 187'000 Franken. Der Gemeinderat hatte damit gerechnet, dass die Mehrausgaben und Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie viel höher ausfallen, heisst es in einer Mitteilung. Ruswil hat im Rechnungsjahr 2021 netto 4,8 Millionen Franken investiert. Die Ruswiler Stimmbevölkerung kann am 15. Mai an der Urne über das Budget befinden.

Positiv fällt auch die Rechnung 2021 der Gemeinde Schlierbach aus. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss rund 71'000 Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von knapp 47 000 Franken. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf rund 5,7 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen betrugen rund 345'000 Franken. Am 10. Mai können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Rechnung befinden.

Die Gemeinde Weggis präsentiert die Rechnung 2021. Diese schliess mit einem satten Ertragsüberschuss von 6,5 Millionen Franken ab. Das sind rund 4,6 Millionen Franken mehr, als budgetiert war. Der Gesamtaufwand beträgt rund 38 Millionen Franken. Gemäss einer Mitteilung des Gemeinderates liegen dem guten Ergebnis vor allem Steuereinnahmen zugrunde, die höher ausfielen als budgetiert. Die Investitionsrechnung 2021 schliesst mit Nettoinvestitionen von 7,1 Mio. Franken ab. Die Gemeindeversammlung von Weggis zur Rechnung findet am 9. Mai statt.