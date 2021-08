Finanzen Ebikoner Gemeinderat fasst weitere Steuererhöhung im Jahr 2023 ins Auge Eine neue Finanzstrategie zeigt auf, wie Ebikon wieder in die schwarzen Zahlen kommen soll. Neben einer Steuererhöhung sind auch Sparmassnahmen nötig. Stefan Dähler 25.08.2021, 16.31 Uhr

Das Ebikoner Gemeindehaus. Bild: Patrick Hürlimann (26. Juli 2021)

Rote Zahlen sind in Ebikon schon fast zur Gewohnheit geworden. Seit 2014 schloss nur noch die Rechnung 2020 positiv ab. Für das laufende Jahr ist trotz Steuerfusserhöhung von 1,8 auf 1,9 Einheiten ein Defizit von rund 3,6 Millionen Franken budgetiert. Die Gemeinde leidet ähnlich wie Kriens und Emmen darunter, dass sie wenig steuerkräftige Personen anzieht. Nun hat der Ebikoner Gemeinderat eine Finanzstrategie erarbeitet mit dem Ziel, das «chronische Defizit voraussichtlich 2024» zu beheben, wie er in einer Mitteilung schreibt. Weiter soll die Nettoverschuldung pro Kopf maximal 7000 Franken betragen, was etwa doppelt so viel wäre wie heute.