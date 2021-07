Finanzen Externe Evaluation zeigt: In Emmen gibts wenig Sparpotenzial Mit der Hoffnung auf Sparmöglichkeiten löste der Einwohnerrat Emmen vor vier Jahren eine externe Evaluation der Gemeindeverwaltung aus. Das Resultat ist ernüchternd. Beatrice Vogel 12.07.2021, 11.52 Uhr

Der «Schoggiturm», in dem die Gemeindeverwaltung Emmen untergebracht ist. Bild: Pius Amrein

Sparen. Darum ging es in der Gemeinde Emmen in den letzten Jahren öfter. So oft, dass der Einwohnerrat 2017 eine externe Evaluation beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG in Auftrag gab. Es soll die Gemeindeverwaltung unter die Lupe nehmen und sowohl Sparpotenzial wie auch zusätzliche Einnahmequellen aufzeigen. Lange hörte man nichts von der Evaluation, bis an der Einwohnerratssitzung vom März Kritik laut wurde: Obwohl der Bericht der KPMG schon lange vorliege, kommen Massnahmen daraus nicht zur Anwendung, hiess es.

Tatsächlich war die Evaluation Ende 2019 abgeschlossen. Der Gemeinderat, die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (R+GPK) und die Einwohnerratsfraktionen haben sich damit befasst. Nun erhielt unsere Zeitung Einsicht in den Bericht der KPMG sowie in die Stellungnahmen des Gemeinderats und der R+GPK.

Evaluation ergab wenig Optimierungspotenzial

Es zeigt sich: Die externe Evaluation hat keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse gebracht. Die KPMG kommt zum Schluss, dass in der Gemeindeverwaltung wenig Optimierungs- und Sparpotenzial vorhanden ist. Insgesamt errechnet sie ein maximales Verbesserungspotenzial von zwei Millionen Franken. Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Denn miteingerechnet sind nicht nur vermutlich unpopuläre und politisch kaum umsetzbare Einsparungen und Gebührenerhöhungen, sondern auch Schätzungen. Aussagekräftiger ist das Fazit des Berichts:

«Nach Einschätzung der KPMG wird die Ausschöpfung des gesamthaft identifizierten Potenzials letztlich wohl nicht ausreichen, um den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen wieder ins Lot zu bringen.»

Deshalb empfiehlt die KPMG weiterführende Massnahmen zu prüfen, nämlich: Die Fusion mit kleineren Umlandgemeinden und die Ausschöpfung von Synergiepotenzial, die Forcierung von Betriebsansiedlungen und die Erhöhung des Steuerfusses.

Kosteneinsparungen ortet die KPMG beim Personal. Und dort am meisten – rund 400'000 Franken – im Bereich Absenzen und Fluktuation. Sie empfiehlt sechs Massnahmen, darunter die Aktivierung des brachliegenden HR-Tools, die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Gesundheitsmanagement und Mitarbeiterführung sowie die Durchführung von Schulungen zu Konflikt- und Absenzenmanagement. Die R+GPK hält den Gemeinderat in ihrer Stellungnahme an, diese Massnahmen konsequent umzusetzen. Bereits Anfang 2020 hat der Gemeinderat reagiert und aufgrund einer Gesundheitsbefragung Massnahmen ergriffen.

Viele Massnahmen wurden bereits ausgelöst

Einen weiteren Punkt aus der externen Evaluation hat der Gemeinderat aufgegriffen: Weil die Sozialarbeitenden zu viele administrative Arbeiten erledigten und sich dadurch weniger ihren Hauptaufgaben widmen konnten, wurde für die Administration eine Stellenaufstockung um 90 Prozent ausgelöst.

Grundsätzlich stimmt der Gemeinderat vielen Optimierungsvorschlägen zu – aber nicht allen. So ortet die Evaluation im Bereich Soziales ein Sparpotenzial von 177'000 Franken, was zwei Vollzeitstellen entspricht. Die Einsparung könne unter anderem durch optimierte Aktenführung oder eine Reduktion der Sitzungen herbeigeführt werden. Der Gemeinderat teilt diese Ansicht nicht mit der Begründung: Ein Personalabbau in der wirtschaftlichen Sozialhilfe könne dazu führen, dass eine schnelle Reintegration von Sozialhilfebezügern in die Arbeitswelt nicht mehr möglich sei.

Sozialhilfekosten sind nicht höher als andernorts Die Evaluation der Gemeindeverwaltung Emmen räumt mit einem weit verbreiteten Vorurteil auf: den hohen Sozialhilfekosten. Zwar sind diese mit durchschnittlich 1252 Franken pro Einwohner (Stand: 2017) nicht niedrig. Im Vergleich mit den anderen grossen Luzerner Gemeinden hat aber nur Ebikon tiefere Ausgaben als Emmen, nämlich 1086 Franken. Luzern, Kriens und Horw haben höhere Sozialausgaben pro Kopf. Auch im Vergleich mit ausserkantonalen Gemeinden schneidet Emmen nicht schlecht ab. Dietikon (ZH), das eine ähnliche gesellschaftliche Struktur aufweist, wendet wie Emmen rund 26 Prozent des Gemeindebudgets für den Bereich Soziales auf. (bev)

Rund 750'000 Franken Sparpotenzial ortet die KPMG bei den Sachkosten. Darunter gibt es viele Vorschläge, die eines politischen Entscheides bedürfen, etwa die Einstellung des Gemeindeinfohefts Emmenmail oder der Verzicht auf Ermässigungen bei Parkkarten. Andere Massnahmen in diesem Bereich wurden vom Gemeinderat oder vom Parlament bereits ausgelöst, etwa eine Überprüfung des Fuhrparks, eine Neuorganisation der Wirtschaftsförderung oder die Prüfung von Preisoptimierungen beim Frei- und Hallenbad Mooshüsli.

Kommission will Umsetzung der Massnahmen überprüfen

Da viele Massnahmen bereits angepackt wurden, pocht die R+GPK in ihrer Stellungnahme nicht auf weitere Forderungen. «Wir werden jedoch prüfen, ob der Gemeinderat die versprochenen Massnahmen umsetzt», sagt Matthias Lingg (FDP), Präsident der R+GPK. Es liege an den Fraktionen, allfällige Vorstösse einzureichen. Lingg glaubt zudem, dass sich die Einwohnerräte bewusst sind, wie unpopulär viele Sparmassnahmen oder Preiserhöhungen wären:

«Zwar könnten wir beispielsweise mit der Schliessung des Mooshüsli rund eine Million Franken pro Jahr sparen. Das würde die Bevölkerung aber sicher nicht hinnehmen.»

Was die späte Stellungnahme der Kommission betrifft, räumt Lingg ein, dass nicht alles ideal abgelaufen ist. «Es gab keine vorgängige Absprache über das Vorgehen nach Erscheinen des Berichts.» Der Gemeinderat habe sich schnell damit auseinandergesetzt, eine Stellungnahme abgegeben und Massnahmen eingeleitet. Derweil sei die Bearbeitung in den Fraktionen und der Kommission lange nicht ins Rollen gekommen. «Zur Stellungnahme des Gemeinderats gab es dann nicht viel zu ergänzen», so Lingg – weshalb man sich jetzt aufs Überprüfen der Umsetzung beschränke.