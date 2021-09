Einwohnerrat Kriens sagt Ja zu Nachkommen-Erbschaftssteuer

Finanzen In Kriens soll die Erbschaftssteuer wieder eingeführt werden – doch das letzte Wort hat das Volk Der Krienser Einwohnerrat ist für die Wiedereinführung der Nachkommen-Erbschaftssteuer. Doch FDP und SVP wollen dies noch verhindern. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 30.09.2021, 11.56 Uhr

Bild: Pius Amrein (29. April 2021)

Die Stadt Kriens soll die Nachkommen-Erbschaftssteuer wieder einführen. Das hat der Einwohnerrat am Donnerstag in zweiter Lesung mit 16 zu 12 Stimmen beschlossen. Dafür waren Grüne, GLP, Mitte und SP. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Es folgt noch eine Volksabstimmung, weil FDP und SVP das parlamentarische Referendum ergriffen haben. Dafür sind zehn Unterschriften nötig.

In der Region erheben die Stadt Luzern, Malters, Schwarzenberg und auch das sonst steuergünstige Meggen eine Nachkommen-Erbschaftssteuer. Im ganzen Kanton sind es 38 Gemeinden, also knapp die Hälfte. Auch in Kriens gab es die Steuer früher schon einmal, sie wurde 2002 aufgrund einer SVP-Initiative abgeschafft. Das damalige Ziel, vermögende Personen nach Kriens zu locken, wurde aber klar verfehlt, schreibt der Stadtrat im Bericht und Antrag an das Parlament. In der aktuellen Finanzlage sei es eine Pflicht, alle Möglichkeiten vorzuschlagen, um die Situation zu verbessern. Der Stadtrat rechnet gemäss letztem Aufgaben- und Finanzplan durch die Steuer ab 2022 mit Mehreinnahmen von 200'000 Franken pro Jahr.

Steuersatz beträgt ein bis zwei Prozent

Die Nachkommen-Erbschaftssteuer ist nicht zu verwechseln mit der allgemeinen Erbschaftssteuer. Letztere geht zu 70 Prozent an den Kanton, zu 30 an die jeweilige Gemeinde.

Erstere dagegen geht vollumfänglich an die Gemeinde, wird aber nur fällig, wenn Nachkommen erben. In Kriens ist vorgesehen, dass Beträge bis zu 100'000 Franken pro Nachkomme steuerfrei sind. Der Steuersatz beträgt ein Prozent mit Progression bei einem Höchstsatz von zwei Prozent. Massgebend dafür, ob die Steuer fällig wird, ist der Wohnort der verstorbenen Person.

Bürgerliche reagieren skeptisch

Michèle Binggeli (SVP) argumentierte im Einwohnerrat, dass die Initiative 2002 gezeigt habe, «dass Bevölkerung diese Steuer nicht will. Sie hilft nicht, sondern kann sogar schaden». Es wäre wichtig, gute Steuerzahler anzuziehen, doch mit der Steuer vertreibe man diese. Ausserdem führe sie zu einer Doppelbesteuerung. Beat Tanner (FDP) führte an, dass die Steuer zu Problemen führen könne, wenn liquide Mittel fehlen, etwa bei der Vererbung von Immobilien oder KMU:

«Der Stadtrat schraubt an der falschen Stelle, um den Finanzhaushalt in Ordnung zu bringen. Das bringt nur negative Schlagzeilen.»

«Wir sind auf alle Einnahmen angewiesen. Es ist zwar nicht viel Geld, das reinkommt, doch wir brauchen auch das dringend», sagte dagegen Erich Tschümperlin (Grüne). Wegen der Steuer gerate niemand in existenzielle Not. «Wir haben mehrere Sparrunden mitgetragen. Nun ist es Zeit, auf der Einnahmenseite ein Zeichen zu setzen.» Michèle Albrecht (Mitte) fügte an, dass aufgrund des Freibetrags von 100'000 Franken nur sehr wenige Leute betroffen seien. «Es ist ein Privileg, mehr als 100'000 Franken zu erben.» Die Steuer sei moderat und kein Grund, nicht mehr in Kriens wohnen zu wollen. Michael Portmann (SP) fragte, ob das wirklich eine Volksabstimmung wert sei:

«So leidet das Image von Kriens. Keine andere Gemeinde lebt ihre Finanzprobleme derart lautstark aus.»

Weiter gebe es auch andere Standortfaktoren wie Unterstützung von Kinderbetreuung und gute Infrastruktur, die für Neuzuzüger attraktiv sind.

Sparen allein genügt nicht

Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte) sagte, dass die Ausgangslage bei der Abschaffung der Steuer 2002 ganz anders gewesen sei. «Wir waren finanziell besser dran.» Die Massnahme leitet sich aus dem Strategiepapier «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» ab.

«Sie ist wichtig für die finanzielle Gesundung der Stadt.»

Die Mehreinnahmen von schätzungsweise 200'000 Franken seien zwar nicht sehr hoch. Doch mit der Budgetdebatte im Hinterkopf, bei der auch um kleine Beträge gestritten wurde, zeige sich, «dass man mit solch einem Betrag doch viel machen kann».