Finanzen Verwaltungsgebäude, Sicherheitszentrum, Lammschlucht-Strasse: Kann sich der Kanton Luzern diese Investitionen leisten? Der Kanton Luzern investiert in den nächsten Jahren besonders viel. Finanzdirektor Reto Wyss gibt Entwarnung: Trotz Pandemie können die Grossprojekte realisiert werden. Alexander von Däniken 17.05.2021, 09.30 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat will in den nächsten Jahren tief in die Staatskasse greifen. Die wichtigsten Projekte: 177,4 Millionen Franken für das neue Verwaltungsgebäude am Emmer Seetalplatz, 112 Millionen Franken für das neue Sicherheitszentrum in Rothenburg, 195 Millionen Franken für die Renaturierung und den Hochwasserschutz an der Reuss und 74 Millionen Franken für den Ausbau der Lammschlucht im Entlebuch.