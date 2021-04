Stadt Luzern Luzerner Finanzdirektorin sagt, wie es zum Finanzerfolg 2020 gekommen ist Franziska Bitzi (CVP), Finanzdirektorin der Stadt Luzern, hat gute Nachrichten: Die Rechnung 2020 schliesst erfreulich ab, und eine Steuererhöhung ist vom Tisch. Robert Knobel 27.04.2021, 18.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franziska Bitzi Staub, Finanzdirektorin Stadt Luzern (CVP). Pd / Luzerner Zeitung

Die Coronakrise belastete die Stadt Luzern 2020 mit 9,3 Millionen Franken zusätzlich. Das klingt ziemlich verkraftbar. Ist Luzern mit einem blauen Auge davon gekommen?

Franziska Bitzi: Grundsätzlich bestätigt sich unsere Einschätzung vom letzten Frühling, wonach die finanziellen Auswirkungen nicht völlig verheerend sein werden. Uns kommt zum Beispiel zugute, dass über 80 Prozent der Steuererträge von natürlichen Personen stammen und wir in Luzern einen hohen Rentneranteil haben. Deren Einkommen sind kaum von der Krise betroffen. Tourismus und Gastronomie sind zwar eingebrochen, aber die Branche gehörte auch in guten Zeiten nicht zu den grossen Steuerzahlern. Hinzu kommen die aktuellen Konjunkturprognosen, die von einer raschen Erholung ausgehen.

Dann ist die Krise ‒ finanziell gesehen ‒ also bereits überstanden?



Nein. Auch 2021 gibt es diverse Auswirkungen, beispielsweise Gebührenerlasse für die Nutzung des öffentlichen Grundes, den Nachtragskredit betreffend Billettsteuern, die geforderten Mieterlasse oder Dividendenausfälle. Gerade bei den Firmen gibt es noch viele offene Fragen. Die Steuerveranlagungen fürs 2020 sind noch nicht erfolgt. Welche Auswirkungen die Krise für die Folgejahre im Detail haben wird, ist bei vielen Firmen noch unklar. Entsprechend sind die Auswirkungen auf die Firmensteuern nicht voraussehbar.

Auch die kantonale Finanzreform belastet die Stadt – aber längst nicht so stark wie befürchtet. Die Steuereinnahmen sind sogar trotz erzwungener Steuersenkung angestiegen. Ist die AFR18 also gar nicht so schlimm?

Die negativen Auswirkungen der AFR18 sind immer noch doppelt so stark wie vom Kanton versprochen. Es ist generell sehr schwierig, die genauen Folgen der Finanzreform zu beziffern. Der Wirkungsbericht des Kantons wird erst in ein paar Jahren erstellt. Für die Budgetierung müssen die einzelnen Gemeinden deshalb eigene Berechnungen anstellen.

Ein Grund für den überraschend guten Rechnungsabschluss 2020 ist, dass viele Abteilungen ihre Budgets nicht ausgeschöpft haben. Werden die Budgets einfach zu grosszügig berechnet?

Es gab ja per 2019 den grossen Systemwechsel hin zu den Globalbudgets. Damit mussten zuerst Erfahrungen gesammelt werden. Die Budgetkredite dürfen nicht überschritten werden: das führt systembedingt zu einer gewissen «Sicherheitsmarge», die eingeplant werden muss. Der Aufwand wurde im 2020 insgesamt um 0,8 Millionen Franken unterschritten. Diese Abweichung entspricht lediglich 0,1 Prozent.

Anfang Jahr sprachen Sie von einer möglichen Steuererhöhung für 2022. Ist das noch ein Thema?

Wir gehen davon aus, dass wir für 2022 auch ohne Steuererhöhung ein reglementskonformes Budget entwerfen können. Dank der kürzlich beschlossenen Lockerung der Schuldenbremse können wir 2022 ein höheres Defizit budgetieren, als dies bisher erlaubt war. Angesichts des guten Rechnungsabschlusses wäre eine Steuererhöhung bei einer Volksabstimmung auch kaum mehrheitsfähig.