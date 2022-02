Finanzen Luzerner Kantonalbank erneut mit einem Rekordgewinn Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzerngewinn von 221,4 Millionen Franken aus. Dies entspricht einer Verbesserung um 10,5 Millionen Franken beziehungsweise 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 03.02.2022, 07.03 Uhr

Daniel Salzmann, CEO der Luzerner Kantonalbank, am Hauptsitz in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (31. Januar 2020)

Daniel Salzmann, CEO der LUKB, wird zum Abschluss 2021 in einer Medienmitteilung vom Donnerstag wie folgt zitiert wie folgt: «Wir sind äusserst erfolgreich in die Strategie ‹LUKB25› gestartet. Es ist uns gelungen, neben der intensiven Arbeit an Strategieprojekten auch ein grösseres Geschäftsvolumen abzuwickeln und vor allem unsere Ertragskraft markant zu steigern. Alle vier Ertragskomponenten unserer Bank liegen deutlich über den Vorjahreswerten. Mit dem Unternehmensgewinn 2021 von 246.4 Millionen Franken haben wir ein ausgezeichnetes Resultat erzielt. Zur Stärkung des harten Kernkapitals haben wir vom Unternehmensgewinn 25 Millionen Franken den Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen. Folglich weisen wir für 2021 einen Konzerngewinn von 221.4 Millionen Franken aus.»