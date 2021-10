Luzerner Kantonsrat unterstützt neue Kaserne für Schweizergarde

Finanzen Luzerner Kantonsrat will neue Kaserne für Schweizergarde unterstützen Der Kanton Luzern spendet der Stiftung, die für eine neue Kaserne der Schweizergarde in Rom Geld sammelt, 400'000 Franken. Ein Antrag der SP, diese Summe zu streichen, ist gescheitert. Lukas Nussbaumer 26.10.2021, 11.48 Uhr

Die Schweizergardisten im sollen eine neue Kaserne erhalten. Ob dafür auch ein Beitrag aus dem Kanton Luzern fliesst, wird an der nächsten Session definitiv entschieden. Alessandro Di Meo / EPA ANSA

Die Schweizergarde in Rom braucht eine neue Kaserne. Das ist von breiten Kreisen anerkannt. Uneinigkeit herrscht in Bezug auf die Finanzierung. Kantone wie Bern finden, dafür sei nicht die öffentliche Hand zuständig. Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat David Roth ist der gleichen Meinung. «Der Vatikan ist nicht auf unser Geld angewiesen, er ist schuldenfrei,» begründete Roth am Dienstag seinen Antrag, die im Budget eingestellte Summe von 400'000 Franken zu streichen.