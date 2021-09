Luzern rechnet mit mehr Nationalbank-Millionen als andere Kantone

Die zusätzlichen Millionen der Schweizerischen Nationalbank will der Luzerner Regierungsrat für eine Senkung des Steuerfusses und für höhere Ausgaben in verschiedenen Bereichen einsetzen. Explizit erwähnt hat Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) folgende Bereiche:

Individuelle Prämienverbilligung (IPV): Knapp 185 Millionen Franken standen bezugsberechtigten Personen im Kanton Luzern letztes Jahr zur Verfügung. Diese Summe soll bis 2025 sukzessive auf fast 209 Millionen Franken steigen. Die Nettobelastung für den Kanton beläuft sich in den nächsten Jahren jeweils auf 16 bis 16,7 Millionen Franken. Der Anteil der Bevölkerung mit IPV dürfte nächstes Jahr um 1 auf 26 Prozent zunehmen, der durchschnittliche IPV-Betrag pro Haushalt steigt um 365 auf 4200 Franken. Insgesamt steigt das Globalbudget Sozialversicherungen des Kantons 2022 gegenüber dem Vorjahresfinanzplan um 5,5 Millionen auf 28,8 Millionen Franken.

Sicherheit: Noch läuft die vor Jahren beschlossene Personalaufstockung bei der Luzerner Polizei; bis 2027 sollen jeweils fünf Stellen pro Jahr dazukommen. Neu will der Regierungsrat in den Jahren 2022, 2024 und 2025 in den Bereichen Cyberkriminalität und Sexualdelikte/ Menschenhandel zusätzlich insgesamt acht Stellen schaffen. Das hat jährlich Mehrkosten von 0,7 Millionen Franken zur Folge. Der Personalaufwand bei der Luzerner Polizei soll von 100,3 Millionen im Jahr 2020 auf 109,5 Millionen Franken 2025 steigen.