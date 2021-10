Luzern: 400'000 Franken für Kaserne der Schweizergarde

Finanzen Luzerner Spende für neue Kaserne der Schweizergarde könnte vors Volk kommen Die Luzerner Regierung orientiert demnächst im Detail, wie sie den Neubau der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan unterstützen will. Sicher ist: SP und Grüne lehnen die geplante Spende von 400'000 Franken ab. Die Sozialdemokraten überlegen sich gar ein Referendum. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Am 6. Dezember diskutieren die 120 Mitglieder des Luzerner Kantonsrats in der Stadthalle Sursee über eine vergleichsweise kleine Zahlung von 400'000 Franken. Obwohl diese Summe gerade einmal 0,01 Prozent der jährlichen Gesamtausgaben des Kantons von 3,9 Milliarden Franken oder einem Franken pro Einwohner entspricht, wird sie zu intensiven Diskussionen führen. Grund ist der von der Regierung vorgesehene Verwendungszweck: Die Mittel sollen nämlich der Kasernenstiftung der päpstlichen Schweizergarde überwiesen werden.

Mit den gespendeten Geldern will die vom ehemaligen Nationalbankpräsidenten Jean-Pierre Roth präsidierte Stiftung eine 50 Millionen Franken teure neue Kaserne für die Schweizergardisten bauen. 5 Millionen davon sind für die Unterbringung der Garde während der Bauzeiten reserviert.

So soll der Speisesaal der neuen Kaserne der Schweizergarde aussehen. Visualisierung: Durisch + Nolli Architetti Sagl

Die Begegnungszone der neuen Kaserne. Visualisierung: Durisch + Nolli Architetti Sag

Laut der Kasernenstiftung beträgt der Spendenstand aktuell 42,7 Millionen Franken. Von den sechs Zentralschweizer Kantonen haben Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie Uri ihre Spenden bereits zugesichert.

Nidwaldner Regierung zahlt, Zug prüft noch Der Kanton Nidwalden wird der Kasernenstiftung der Schweizergarde einen Betrag von 44'000 Franken überweisen. Dies entspricht einem Franken pro Einwohner. Wie der Kanton auf Anfrage mitteilt, erachte die Regierung die Tätigkeit der Garde als «unterstützungswürdig». Im Gegensatz zum Kanton Luzern muss das Nidwaldner Parlament, der Landrat, nicht konsultiert werden. Auch die Zuger Regierung kann in eigener Kompetenz entscheiden. Sie prüft das Gesuch der Kasernenstiftung derzeit, wie Marcel Tobler, Kommunikationsverantwortlicher der Sicherheitsdirektion, auf Anfrage sagt. Der Entscheid soll Ende dieses Monats oder Anfang November fallen. Bis jetzt haben Bund und Kantone laut der Kasernenstiftung 8,92 Millionen Franken gespendet. 5 Millionen davon stammen vom Bund. Beiträge zugesichert haben ausserhalb der Zentralschweiz Aargau, St.Gallen, Graubünden, Jura, Freiburg, Glarus, Appenzell Innerrhoden und das Tessin. Offen ist, ob sich auch die Kantone Waadt, Baselland, Schaffhausen und Solothurn an der Finanzierung der neuen Kaserne beteiligen. Sechs Kantone, darunter Bern, haben der Stiftung eine Absage erteilt. Für die Mittelbeschaffung ist ein prominent besetztes Patronatskomitee verantwortlich, das von alt Bundesrätin Doris Leuthard präsidiert wird. Zu den Mitgliedern gehören nicht nur ehemalige Gardekommandanten wie der Luzerner Pius Segmüller oder der St.Galler Elmar Mäder, sondern auch Dutzende von national bekannten Politikerinnen und Politikern. Aus dem Kanton Luzern sind dies etwa Mitte-Ständerätin Andrea Gmür, ihr Vorgänger und Parteikollege Konrad Graber sowie die SVP-Nationalratsmitglieder Yvette Estermann und Franz Grüter. (nus)

Für ein Nein braucht es Stimmen der Bürgerlichen



Das Dekret, das die Luzerner Regierung demnächst öffentlich machen will, befindet sich bereits im Besitz der Kantonsratsmitglieder. Die Angehörigen der sechs Fraktionen haben sich allerdings noch nicht darüber unterhalten. Dennoch zeichnet sich aufgrund der Einschätzungen der Fraktionschefs ab, wie die Debatte am 6. Dezember verlaufen wird.

SP und Grüne werden das Dekret, das dem fakultativen Referendum unterliegt, ablehnen. Bei der Mitte, der FDP und der SVP dürfte die Zustimmung hoch sein, und bei der GLP wird es laut Fraktionschefin Claudia Huser «ganz sicher eine sehr kontroverse Diskussion geben». SP, Grüne und GLP besetzen zusammen 42 der 120 Parlamentsmandate. Für eine Ablehnung des Dekrets braucht es also noch mindestens 18 Neinsager aus den drei bürgerlichen Fraktionen.

Geld könnte einer Kinderschutz-Organisation gespendet werden

An vorderster Front gegen die im Budget für das kommende Jahr eingestellte Spende kämpft David Roth. Der SP-Präsident und Kantonsrat wandte sich schon Mitte Juli an die Öffentlichkeit, als die Partei vom Gesuch der Kasernenstiftung an alle Kantone erfahren hatte. Roth ging damals noch davon aus, die 400'000 Franken würden wie in anderen Kantonen dem Lotteriefonds entnommen. Dies wäre seiner Ansicht nach eine «Zweckentfremdung der Lotteriegelder». Dass die Regierung nun ein referendumsfähiges Dekret vorlegt, begrüsst der 36-jährige Stadtluzerner. Der Betrag sei dennoch unnötig:

«Der Vatikan hat genug Geld, um die Kaserne selber zu finanzieren.»

David Roth, Kantonsrat und SP-Präsident.





Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. September 2019)

Roth überlegt sich nun, ob er beantragen soll, die 400'000 Franken seien Kinderschutz-Organisationen zu überweisen. Dies deshalb, weil laut jüngst veröffentlichten Hochrechnungen einer Untersuchungskommission in Frankreich seit den 1950er-Jahren mehr als 300'000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Roth, der katholisch und Mitglied der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern ist, prüft auch ein Referendum. Ob sich das aufgrund der relativ tiefen Summe lohne, könne man sich natürlich zurecht fragen. Es gehe aber um das Prinzip:

«Wenn sämtliche Einwohner eines Kantons unabhängig ihrer Konfession oder Haltung zur katholischen Kirche mit ihren Steuergeldern eine Kaserne einer Glaubensgemeinschaft mitfinanzieren sollen, ist das stossend.»

Ausserdem würden die Luzerner Katholiken den Neubau der Kaserne bereits unterstützen. Roth meint die Spende von 250'000 Franken, welche die Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern schon im Mai beschlossen hat. Auch dies sei für ihn «eine grosse Enttäuschung» gewesen, so Roth. «Noch im März hat der Synodalrat versprochen, dass von unseren Kirchensteuern kein Franken an den Vatikan fliesst.»

Grüne stützen die SP, GLP entscheidet am 20. Oktober



Unterstützung wird die SP von den Grünen erhalten, wie Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch sagt. «Es kann nicht sein, dass wir im Kanton Luzern extreme Sparpakete schnüren, die immer noch nachwirken, und derweil eine Kaserne in Rom mitfinanzieren, die notabene Schweizer Männern mit einer Körpergrösse von mindestens 1,74 Meter vorenthalten ist.»

Korintha Bärtsch, Kantonsrätin Grüne, Co-Fraktionschefin.



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Februar 2019)

Die Stadtluzernerin kann auch nachvollziehen, wenn Nichtkatholiken Unverständnis zeigen ob der Spende, die aus der von allen Steuerzahlern alimentierten Staatskasse stammt. Ein Referendum würden die Grünen jedoch nicht ergreifen oder unterstützen. Der Kanton Luzern habe «grössere und bedeutendere Baustellen».

Wie die GLP nach der von Fraktionschefin Claudia Huser erwarteten «sehr kontroversen Diskussion» entscheiden wird, zeigt sich am 20. Oktober. Für Huser ist es jedenfalls «sehr fragwürdig, dass mit Steuergeldern eine Kaserne einer bestimmten Konfession finanziert wird».

Claudia Huser, Kantonsrätin GLP, Fraktionschefin. Bild: PD

Es gebe aber auch Argumente für ein Ja zur Spende. So habe der Kanton Luzern einen grossen Bezug zur Garde. Als positiv bezeichnet Huser das Vorgehen der Regierung, die ein referendumsfähiges Dekret vorlegt.

«Die Regierung stellt sich der Diskussion und entnimmt das Geld nicht einfach dem Lotteriefonds. Das ist richtig und korrekt.»

Mitte, FDP und SVP dürften grossmehrheitlich Ja sagen



Wie die GLP hat auch die Mitte das Dekret noch nicht besprochen. Fraktionschef Adrian Nussbaum geht jedoch von einer Zustimmung aus. Das Argument der SP, es sei stossend, wenn die neue Kaserne auch von nichtkatholischen Steuerzahlern mitbezahlt werde, greift für den Hochdorfer Politiker zu kurz.

«Es gibt ja auch viele kinderlose Leute, die mit ihren Steuern Schulhäuser mitfinanzieren.»

Adrian Nussbaum, Kantonsrat Mitte, Fraktionschef. Bild: PD

FDP-Fraktionschef Georg Dubach bläst ins gleiche Horn und sagt, er könne die Argumentation der SP «überhaupt nicht nachvollziehen. Dann müssten sich ja kinderlose Steuerzahler auch nicht an den Bildungskosten beteiligen müssen». Seiner Ansicht nach gilt es zum Kulturwerk Schweizergarde, das für die Schweiz von internationaler Bedeutung sei, Sorge zu tragen. Er gehe deshalb von einem Ja seiner Fraktion aus, so der Trienger.

Das glaubt trotz erwarteter «intensiver interner Diskussion» auch SVP-Fraktionschef Armin Hartmann. Die Garde sei eine Institution, die der Schweiz eine positive Präsenz in der Welt verschaffe. Der Schlierbacher findet:

«Andere Länder beneiden uns um diese Gemeinschaft, die sowohl eine wichtige Tradition als auch einen zeitgemässen Auftrag hat.»

Armin Hartmann, Kantonsrat SVP, Fraktionschef. Bild: Nadia Schärli (Schlierbach, 10. November 2020)

Wenn sich Nichtkatholiken über ihre Beteiligung am Kasernenneubau mokieren, könne er das verstehen. Die Schweizergarde gehe aber weit über die Glaubensfrage hinaus; ihr Wert sei nicht nur historisch und gesellschaftlich hoch anzusetzen. Der Beitrag sei deshalb «auch für einen säkularen Staat absolut gerechtfertigt».