Finanzen Malters gibt grünes Licht fürs Budget 2021 Das Budget fürs kommende Jahr wurde von den Stimmberechtigten in Malters klar genehmigt. 29.11.2020, 15.14 Uhr

Blick auf die Gemeinde Malters.

Bild: Boris Bürgisser (3. April 2020)

(std/flu) Ein deutliches Ja von 82,69 Prozent (1882 Ja/ 394 Nein) gab es am Sonntag in Malters zum Budget 2021. Dieses sieht ein Plus von 2,9 Millionen Franken vor, bei einem Gesamtaufwand von 53,8 Millionen Franken und einem Steuerfuss von 1,95 Einheiten. Grund für das satte Plus ist ein Buchgewinn, der durch die Neubewertung einer Liegenschaft entsteht. Es handelt sich um die Überführung des Kindergartens Zwingstrasse vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. Durch die Neubewertung im Finanzvermögen entsteht ein Buchgewinn von rund 3 Millionen Franken, wie der Abstimmungsbotschaft der Gemeinde zu entnehmen ist. Ohne diesen Buchgewinn wäre das Budget ausgeglichen ausgefallen.