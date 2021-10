Budget: Millionendefizite in Sursee

Finanzen Millionendefizite in Sursee – der Stadtrat spricht dennoch von einer Trendwende Fürs kommende Jahr budgetiert Sursee ein Minus von rund 4,47 Millionen Franken. Das ist weniger hoch als befürchtet. Den Steuerfuss will der Stadtrat vorerst nicht antasten. Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.10.2021, 17.45 Uhr

In den nächsten Jahren budgetiert die Stadt Sursee Millionendefizite. Für 2022 werden es 4,47 Millionen Franken sein, in den Jahren 2023 bis 2025 zwischen 3,9 und 4,4 Millionen. Dies bei einem Gesamtaufwand von rund 121 Millionen Franken. «Es schleckt keine Geiss weg, die Zahlen sind rot», sagte Finanzvorsteher Daniel Gloor (FDP) am Mittwoch vor den Medien. Beunruhigt ist der Stadtrat deswegen nicht, er spricht sogar von einer Trendwende. Im Finanzplan des Vorjahres rechnete die Stadt nämlich mit einem noch schlechteren Ergebnis (minus 5,9 Millionen).

Die Gründe für die prognostizierten Defizite seien vielfältig. So würden die vom Kanton auferlegten Aufgaben weiter ansteigen. Sie machen in Sursee rund 80 Prozent der Kosten aus. Einer der Kostentreiber ist die Bildung. Der Nettoaufwand beträgt im Vergleich zum Budget 2021 fast 900'000 Franken mehr. Grund sind steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen, was unter anderem Auswirkungen auf die Angebote der Tagesstrukturen hat. Mehr bezahlen muss die Stadt zudem für Ergänzungsleistungen.

Stabil bleibt die Situation auf der Einnahmenseite. Der durch Corona befürchtete Einbruch bei den Steuererträgen sei zum Glück ausgeblieben, sagte Gloor. Auch die Zinskosten für Hypotheken hätten reduziert werden können.

Viele Bauprojekte sind in Verzug

Die Defizite rühren auch daher, dass in Sursee wichtige Bauprojekte anstehen. Für diese greift der Stadtrat in den nächsten drei Jahren tief in die Tasche. Pro Jahr will er rund 30 Millionen Franken ausgeben. Bis 2025 sind im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) Nettoinvestitionen von insgesamt 113 Millionen Franken vorgesehen.

Sursee steckt in den nächsten Jahren viel Geld in seine Infrastruktur. Neben der Stadthalle wird derzeit ein neues Sekundarschulhaus gebaut.

Bild: Roger Grütter (Sursee, 27. Oktober 2021)

Viele Projekte seien im Verzug, es gebe einen Investitionsstau, begründete Daniel Gloor. «Diesen müssen wir mittelfristig abbauen.» Nicht vom Fleck kommt der geplante neue Busbahnhof mit unterirdischer Velostation (wir berichteten). Als weiteres Beispiel nennt Gloor die Sanierung der Frieslirainstrasse. «Sie hätte eigentlich schon vor vier Jahren fertig gestellt sein sollen, doch die Arbeiten sind erst jetzt im Gang.»

Stadtrat zapft das Eigenkapital an

Zu den weiteren wichtigen Bauprojekten zählt der Neubau des Sekundarschulhauses, das zurzeit beim Zirkusplatz für rund 40 Millionen Franken gebaut wird. Finanzielle Mittel werden zudem für die Planung des Schulhaus Martinsgrund und den Neubau des Hauptgebäudes beim Altersheim St. Martin benötigt. Investieren will der Stadtrat nächstes Jahr zudem in die Kommunikation, in einen Sicherheitsbericht sowie eine Vorprüfungsstudie für einen Einwohnerrat.

Den Gürtel enger schnallen will die Stadt Sursee trotz tiefroter Zahlen momentan nicht. Der Stadtrat plant, die Defizite mit Eigenkapital auszugleichen. Dieses beträgt rund 53 Millionen Franken, davon stammen 17 Millionen aus den positiven Abschlüssen der Vorjahre. «Sursee hat Reserven, um eine zeitlich beschränkte Durststrecke durchzustehen», sagte Gloor. Der Handlungsbedarf sei aber unbestritten. Ziel sei es, mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren.

Stadtrat will beim Wachstum das Tempo bremsen

Um dies zu erreichen, müsse das Wachstumstempo der letzten Jahre gebremst werden. Ebenso sei die Einnahmeseite zu überprüfen. Die Zentrumslasten der Stadt Sursee müssten fairer abgegolten werden, da viele städtische Leistungen auch der auswärtigen Bevölkerung zugutekommen. «Beim neuen Sekschulhaus ist uns dies gelungen», sagte Gloor. Sursee konnte mit den umliegenden Gemeinden einen Kostenteiler vereinbaren. Beim neuen Busbahnhof sei man in intensiven Gesprächen.

Zudem sollen Gebühren und Tarife analysiert werden, zum Beispiel die Parkinggebühren. Korrekturen erhofft sich der Stadtrat zudem bei der Aufgaben- und Finanzreform 18. Die 2019 vom Luzerner Stimmvolk gutgeheissene Reform regelt die Aufgaben und Finanzierung zwischen Gemeinden und Kanton neu. Die Mehrbelastung betrug für Sursee im Jahr 2020 rund 1.2 Millionen Franken, sagte Gregor Schumacher, Bereichsleiter Finanzen.

Erst wenn die Massnahmen nicht ausreichen, will der Stadtrat den Steuerfuss überprüfen. Er liegt aktuell bei 1,75 Einheiten. Ein Steuerzehntel entspricht in Sursee rund zwei Millionen Franken. Über den AFP 2022-2025 und das Budget 2022 entscheidet die Surseer Stimmbevölkerung an der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember.