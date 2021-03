Finanzen Nachkommenerbschaftssteuer: Krienser SVP droht mit Referendum Die Steuer wurde einst aufgrund einer SVP-Initiative abgeschafft. Dass der Krienser Stadtrat diese nun wieder einführen wird, kommt bei der Partei schlecht an. Sie fordert Anpassungen. Hugo Bischof 25.03.2021, 11.48 Uhr

Teilansicht der Stadt Kriens.

Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. Juni 2020)

Die Erbschaftssteuer für Nachkommen war von der Krienser Stimmbevölkerung 2002 mit einer Zweidrittelmehrheit abgeschafft worden, aufgrund einer Initiative der SVP. Jetzt will der Stadtrat diese wieder einführen (Ausgabe vom Mittwoch). Die SVP will dies verhindern. Falls das Parlament der Wiedereinführung in der vom Stadtrat vorgeschlagenen Form zustimmt, will die SVP das Referendum ergreifen und die Vorlage erneut vors Volk bringen. Das kündigt Fraktionschef Räto Camenisch namens seiner Partei in einer Medienmitteilung an.