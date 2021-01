Finanzen Parteien äussern sich zu den Mehrkosten bei der Sanierung der Badi Reiden – und kritisieren die IG Reiden Die IG Reiden hat mit einem kritischen offenen Brief auf die Kostenüberschreitung der Badi Reiden reagiert. Die anderen Parteien bemängeln den Tonfall und begrüssen das Vorgehen der Gemeinde. Roseline Troxler 22.01.2021, 05.00 Uhr

So sieht das Hallenbad nach der Sanierung aus. Bild: PD

Die Mehrkosten der Sanierung der Badi Reiden werden auf 2,2 Millionen Franken geschätzt. Der Kredit in der Höhe von 7,3 Millionen Franken wurde für die Sanierung des Hallenbads bereits ausgeschöpft, obwohl das Geld auch für das Freibad hätte reichen sollen. Bei der Sanierung kam es zu diversen Überraschungen, sagten der Gemeinderat sowie der Verwaltungsrat der Badi Reiden AG zur Hiobsbotschaft im Dezember.

Damals wurde angekündigt, dass eine externe Stelle die Ursachen und Verantwortlichkeiten ermitteln soll. Die Taskforce Badi hat nun ihre Arbeit aufgenommen.

IG Reiden sieht generelle Probleme bei Bauprojekten

Vor kurzem kritisierte die Interessengemeinschaft (IG) Reiden den Gemeinderat in einem offenen Brief harsch. «Seit geraumer Zeit verfolgen wir die Entwicklung der finanziellen Lage unserer Gemeinde aufmerksam und mit stetig wachsender Besorgnis.» Die Schuldenlast wachse unaufhaltsam. Die Zahlen, die der Gemeinderat im Vorfeld der Abstimmung in einem an «Irreführung grenzenden PR-Communiqué» vorgelegt habe, waren laut der IG «leider viel zu optimistisch». 18 Fragen richtet die IG an den Gemeinderat. Sie will etwa wissen, wie es mit den Verantwortlichkeiten der Verwaltungsräte und der Baukommission aussieht oder wie der Gemeinderat bei künftigen Projekten die Kosten im Griff haben will. Für die IG ist klar:

«Die Gemeinde hat notorisch Probleme mit ihren Bauprojekten.»

Höhe der Kostenüberschreitung erstaunt Parteien

Eine Anfrage bei den Parteien zeigt: Diese sind erstaunt über die Kostenüberschreitung. Ivo Müller, Präsident SVP Reiden, schreibt: «Grundsätzlich sehe ich die Situation rund um die Badisanierung gleich wie die IG Reiden. Es ist sehr wichtig, dass die Unregelmässigkeiten aufgearbeitet, die Fehler eruiert und die Verursacher nach besten Möglichkeiten zur Verantwortung gezogen werden.» Es sei inakzeptabel, wie mit den Mehrkosten das Vertrauen der Bevölkerung missbraucht werde. Als «sehr unerfreuliche Sache» bezeichnet CVP-Präsidentin Marianne Schärli die Kostenüberschreitung:

«Gerade die CVP hatte sich für die Sanierung stark gemacht und den in der Abstimmungsbotschaft publizierten Kostenangaben vertraut.»

Schärli begrüsst, dass nun eine Taskforce eingesetzt wird. Gleich sieht dies Desirée Hofmann von der FDP, welche die Situation sehr unbefriedigend findet. «Die Höhe der Kostenüberschreitungen hat auch uns erstaunt», sagt Lukas Brunner von der SP. Eine lückenlose Aufklärung soll die offenen Fragen beantworten.

Ton des offenen Briefes kommt bei den Parteien schlecht an

Die generelle Kritik der IG-Reiden am Umgang mit Bauprojekten wird hingegen nicht geteilt. Ivo Müller (SVP): «Was die Vorwürfe der IG angeht, dass die Gemeinde stets Probleme mit Bauprojekten hatte, teile ich diese nur bedingt.» Marianne Schärli (CVP) findet es falsch, «dass die IG-Verantwortlichen den Brief für einen Rundumschlag gegen das Wirken des Gemeinderats benützen». Schade findet die Vorgehensweise auch Desirée Hofmann (FDP):

«Nicht der direkte Kontakt zur Behörde wurde gesucht, und es musste wieder Öl ins Feuer gegossen werden.»

Lukas Brunner (SP) befürchtet, «dass die vorgebrachten Formulierungen und Vorwürfe für das Finden einer konstruktiven Lösung hinderlich sind».

Die Parteien unterstreichen ausserdem, dass die Baukosten anderer Projekte die bewilligten Kredite unterschritten hätten. Jüngstes Beispiel ist der Schulhausneubau. Einig gehen die Parteien mit der IG hingegen, dass die Finanzen der Gemeinde sehr angespannt und die Schuldenlast hoch sei.

Gemeindeschreiber nimmt zu den Vorwürfen Stellung

Gemeindeschreiber Lukas Liem nimmt Stellung zur Taskforce. «Primär geht es darum, herauszufinden, wo die Kostenüberschreitungen entstanden sind und wie die Kostenentwicklung war.» Dann werde die Projektorganisation durchleuchtet. In einer weiteren Phase habe die Ausarbeitung von Lösungen Priorität, die aufzeigen, wie die Sanierung abgeschlossen werden könne. «Darüber wird letztlich der Stimmbürger entscheiden können.» Die Taskforce hat laut Liem nächste Woche bereits die zweite Sitzung. Der Schlussbericht wird in rund drei Monaten erwartet.

Lukas Liem kann den Vorwurf der IG Reiden, die Gemeinde habe notorisch Probleme mit Bauprojekten, nicht nachvollziehen.

«Die IG wiederholt die gleichen Vorwürfe seit Jahren. Der Gemeinderat ist überzeugt, immer offen und transparent informiert zu haben.»

Weiter betont der Gemeindeschreiber, dass es sich bei der Sanierung der Badi nicht um ein Projekt der Gemeinde, sondern um eines der Badi Reiden AG handelt.