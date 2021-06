Rechnung der Reformierten Kirchgemeinde Luzern schliesst im Plus

Finanzen Rechnung der Reformierten Kirchgemeinde Luzern schliesst mit sattem Plus ab Der Gewinn aus dem Jahr 2020 beträgt 2,4 Millionen Franken. Budgetiert war eine schwarze Null. Stefan Dähler 16.06.2021, 16.54 Uhr

Die reformierte Lukaskirche in Luzern. Bild: Boris Bürgisser

(20. Oktober 2019)

Der Grosse Kirchenrat der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Luzern hat die Jahresrechnung 2020 genehmigt. Diese schliesst mit einem Plus von rund 2,4 Millionen bei einem Ertrag von 22,15 Millionen Franken ab, wie die Kirchgemeinde, die aus acht Teilkirchgemeinden in der Region Luzern besteht, mitteilt. Budgetiert war ein Plus von nur rund 50'000 Franken.