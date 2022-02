Rechnung 2021 der Stadt Luzern schliesst besser ab als erwartet

Finanzen Schon wieder: Rechnung der Stadt Luzern schliesst massiv besser ab als erwartet Für 2021 resultiert ein hoher Gewinn von 51,4 Millionen Franken. Budgetiert war ein Verlust von 22,2 Millionen. 18.02.2022, 10.38 Uhr

Das Luzerner Stadthaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2022)

Alle Jahre wieder präsentiert die Stadt Luzern deutlich bessere Jahresrechnungen als im Budget vorgesehen. Für 2021 ist die Differenz mit über 70 Millionen Franken besonders gross. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Plus von 51,4 Millionen Franken, wie die Stadt mitteilt. Budgetiert war ein Minus von 22,2 Millionen.

Bereits im vergangenen Herbst gab die Stadt eine Art «Gewinnwarnung» heraus, vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen. Damals wurde ein Plus von rund 16 Millionen Franken angekündigt. Dies unter anderem aufgrund einer Firma, die der Stadt noch Steuern schulde sowie eines Erbschaftsfall einer sehr vermögenden Person. Nun schreibt die Stadt: «In einer ersten Auswertung zeigt sich, dass zwei Einzelfälle mit einem Mehrertrag von rund 37 Mio. Franken markant ins Gewicht fallen. Die Verbesserung ist teilweise auf die Neuregelung der Unternehmensbesteuerung im Rahmen von STAF zurückzuführen, was jedoch nicht nachhaltig sein wird.» Insgesamt liegt der Steuerertrag mit 419,6 Millionen um 64,3 Millionen Franken über dem Budget.

In Zukunft werden Defizite erwartet

Die Nettoausgaben sind 5,8 Millionen Franken tiefer als budgetiert und belaufen sich auf 409,7 Millionen. Eine detaillierte Analyse der Jahresrechnung 2021 folge später, am 2. Mai finde eine Medienorientierung statt. «Das bessere Rechnungsergebnis ist sehr erfreulich im Hinblick auf die Umsetzung der strategischen Ziele der Stadt Luzern», heisst es in der Mitteilung. So stehen hohe Investitionen von jährlich über 100 Millionen Franken an, etwa in den Schulraum. Zudem erwartet die Stadt in den nächsten Jahren weiterhin rote Zahlen. (std)