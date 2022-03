Rechnung 2021 der Stadt Sursee schliesst im Minus ab

Finanzen Sursees Rechnung schliesst im Minus ab – und ist dennoch besser als prognostiziert Statt einem Millionendefizit beträgt das Minus von Sursees Erfolgsrechnung 2021 nur rund 377’000 Franken. Die finanzielle Lage bleibt angespannt. Reto Bieri 29.03.2022, 12.03 Uhr

Das Budget 2021 der Stadt Sursee sah eigentlich ein Defizit von knapp 5,9 Millionen Franken vor. Die Rechnung 2021 schliesst nun mit einem Minus von 377’000 Franken ab – und damit um 5,5 Millionen Franken besser als budgetiert. Massgeblich dazu beigetragen hätten höhere Steuereinnahmen von rund 3 Millionen Franken, was rund 1,4 Prozent über dem Vorjahreswert liege, schreibt die Stadt Sursee am Dienstag in einer Mitteilung. Die Steuerbudgetierung 2021 sei aufgrund von Corona vorsichtig vorgenommen worden.

In Sursee stehen einige Grossprojekte an, welche die Gemeindekasse belasten werden, darunter der neue Bushof beim Bahnhof. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 14. März 2022)

Wie schon in den Vorjahren seien die effektiven Investitionen wesentlich tiefer als budgetiert ausgefallen. Die Nettoinvestitionen von 9 Millionen Franken würden rund 7,8 Millionen Franken beziehungsweise 46 Prozent unter dem Budget liegen.

Gute Ausgangslage, aber Situation bleibt angespannt

Auch wenn der Abschluss 2021 wesentlich besser als budgetiert ausgefallen sei, bleibe die finanzielle Situation der Stadt Sursee angespannt. Es stünden weiterhin grosse Projekte an, wie der Bau des Sekundarschulhauses Zirkusplatz, die Umgestaltung des Bahnhofplatzes samt neuem Bushof oder die Erstellung von behindertengerechten Bushaltestellen.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die städtischen Finanzen seien aktuell nur schwer abzuschätzen. Ebenso gelte es, die negativen Folgen der kantonalen Aufgaben- und Finanzreform 18 genau zu beobachten. Eine moderate Nachjustierung durch den Kanton könne höchstens mittelfristig erwartet werden.

17 Millionen Franken Defizit in den kommenden Jahren

Der im Vergleich zum Budget tiefere Verlust stimme den Stadtrat verhalten positiv, heisst es in der Mitteilung weiter. Das vorhandene Eigenkapital von rund 17 Millionen Franken würden ihn zu keinen überhasteten Entscheiden zwingen. Der allgemeine Handlungsbedarf sei jedoch unbestritten. Dies gehe aus dem Budget 2022 und dem Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2025 hervor. In den kommenden Jahren rechnet die Stadt Sursee gesamthaft mit einem Defizit von rund 17 Millionen Franken und rund 144 Millionen Franken Bruttoinvestitionen. Ein Grund dafür sei, dass die Stadt und Region Sursee weiter wachsen und damit die Aufgaben grösser und komplexer werden.

Der Stadtrat sei sich bewusst, dass die kommenden Jahre mit diversen Grossprojekten eine Herausforderung seien. «Mit einer geschickten Finanzplanung und im engen Austausch mit der Bevölkerung will er diese weiterführen und so die sorgfältige Entwicklung der Stadt Sursee weiter fördern», heisst es in der Mitteilung. Um den negativen Prognosen entgegenzuwirken, erarbeite der Stadtrat derzeit eine Finanzstrategie. Ziel sei es, eine gesunde und qualitative Entwicklung in Sursee zu ermöglichen.