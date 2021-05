Finanzen SVP will mildere Erbschaftssteuer – doch der Luzerner Stadtrat winkt ab Die Stadtluzerner SVP will erneut an der Erbschaftssteuer schrauben. Die Stadt brauche diese Einnahmen, sagt hingegen der Stadtrat. Robert Knobel 12.05.2021, 10.31 Uhr

Die Hälfte der Luzerner Gemeinden erhebt eine Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen. Dazu gehört auch die Stadt Luzern. Doch der SVP ist diese Steuer ein Dorn im Auge. Seit 2005 hat sie schon drei Anläufe für eine Abschaffung der Erbschaftssteuer genommen – bisher vergeblich. Zuletzt scheiterte die SVP im Herbst 2020 mit einer Motion im Luzerner Stadtparlament. In der Folge reichte SVP-Grossstadtrat Jörg Krähenbühl erneut eine Motion ein. Diesmal fordert er aber nicht mehr die Abschaffung der Steuer, sondern eine mildere Ausgestaltung der Steuertarife.

Heute kommt bei der Stadtluzerner Erbschaftssteuer nämlich eine Progression zur Anwendung: Je höher das vererbte Vermögen, desto stärker wird es besteuert. So wird ein Vermögen von 120'000 Franken mit 1,6 Prozent besteuert, wer hingegen 600'000 Franken erbt, muss 2 Prozent davon versteuern. Diese Progression, sie beläuft sich auf 1,14 Millionen Franken, soll abgeschafft werden, fordert die SVP. Der Stadtrat lehnt aber auch diese Forderung ab, wie er in seiner Antwort schreibt. Im Jahr 2020 nahm die Stadt knapp 3 Millionen Franken aus der Nachkommenerbschaftssteuer ein. Ohne Progressionszuschläge wäre es über ein Drittel weniger gewesen. «Dies zeigt, dass der Progressionszuschlag einen wesentlichen Anteil am Ertrag ausmacht und auf einige wenige Erbschaftsfälle mit hohem Vermögen zurückzuführen ist», schreibt der Stadtrat.

Die Stadt wolle auch künftig nicht auf diese Einnahmequelle verzichten – nicht zuletzt deshalb, weil sich die allgemeinen finanziellen Aussichten der Stadt verdüstern. Der Stadtrat lehnt daher die Motion ab. Abschliessend beurteilen muss die SVP-Forderung das Parlament.