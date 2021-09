Luzerner Regierung plant Steuersenkung und mehr Investitionen

Finanzen Tieferer Steuerfuss und mehr Leistungen: Nationalbank soll im Kanton Luzern für fette Jahre sorgen Eine Steuersenkung und gleichzeitig mehr Geld für staatliche Leistungen? Das sieht der Luzerner Regierungsrat für die nächsten Jahre vor. Möglich machen sollen das höhere Ausschüttungen der Nationalbank und eine solide Staatskasse. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren Aktualisiert 01.09.2021, 15.40 Uhr

Der Wind rund um das Luzerner Regierungsgebäude hat gedreht: Der Kanton hat finanziell deutlich mehr Spielraum als in den letzten Jahren. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Eine stabile Geldpolitik: Dieses Ziel der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist kürzer als die Reihe der Nullen auf ihrem Konto. Fast 964'000'000'000 (964 Milliarden) Franken an fremden Devisen hält die SNB in ihrem Bestand. Tendenz steigend. Die Zentralbank wird darum dem Bund (zu einem Drittel) und den Kantonen (zu zwei Dritteln) in guten Jahren bis 2025 mehr Gewinn ausschütten. Vereinbart worden ist Anfang dieses Jahres eine Summe von bis zu 6 Milliarden Franken statt 4. Heisst für Luzern: Im Idealfall fliessen 192 Millionen Franken in die Staatskasse. Bis jetzt waren es maximal 64 Millionen Franken (siehe Grafik).

Wohin mit dem willkommenen Geld? Der Luzerner Regierungsrat plant, den kantonalen Steuerfuss nächstes Jahr von 1,7 auf 1,65 Einheiten zu senken und 2023 auf 1,6. Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) sagte am Mittwoch an einer Medienkonferenz: «Wir wollen einen Teil dieses Geldes den Bürgerinnen und Bürgern und den Firmen geben.» Die zwei Senkungsschritte würden Korrekturen erlauben, falls sich die Lage in einem Jahr ändere. «Wir wollen clever handeln.»

Mehr Geld für Klimaschutz und Prämienverbilligung

Die Luzernerinnen und Luzerner sollen aber nicht nur weniger Steuern zahlen, sondern auch von mehr Leistungen profitieren. So will die Regierung Mittel in Massnahmen zum Schutz des Klimas investieren. Zusätzliches Geld wird in die individuelle Prämienverbilligung fliessen. Dies, weil der Bund die Beiträge gekürzt hat und der Kanton die Differenz ausgleicht.

Ausserdem plant der Kanton Mehrausgaben im Bereich der Digitalisierung. Konkret geht es um entsprechende Infrastrukturen sowie qualifiziertes Personal. Im Bereich Bildung sind ebenfalls Mehrausgaben geplant, in erster Linie wegen steigender Schülerzahlen und für die Digitalisierung des Unterrichts. Von zusätzlichen Mitteln soll die Luzerner Bevölkerung auch bei der Sicherheit profitieren. So soll unter anderem die Bekämpfung der Cyberkriminalität gestärkt werden. Nicht zuletzt sollen Bürgerinnen und Bürger im Bereich Gesundheit weiterhin auf die gleiche Qualität der Leistungen zählen können: Darum fliesst zusätzliches Geld in die Spitalfinanzierung.

«Dem Kanton Luzern ging es finanziell wohl noch nie so gut»

Gegenüber dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) des Vorjahres beabsichtigt die Regierung im aktuellen AFP 2022–2025 für das Planjahr 2022 41,6 Millionen Franken mehr in gezielte Massnahmen zu Gunsten der Bevölkerung zu investieren. «Dem Kanton Luzern ging es finanziell wohl noch nie so gut», sagte Reto Wyss. Strukturelle Defizite gebe es nicht mehr.

Teil des aktuellen AFP ist der Voranschlag 2022. Dieser sieht bei einem Aufwand und Ertrag von je rund 3,8 Milliarden Franken einen Ertragsüberschuss von 55,4 Millionen Franken vor. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresbudget einer Verbesserung von rund 100 Millionen Franken. Die zusätzlichen Mittel des nächstes Jahres will der Regierungsrat explizit als Polster nutzen; so ist es laut Wyss möglich, dass der Kanton auch 2022 Coronahilfen für die Wirtschaft sprechen muss. «Entsprechend vorsichtig wollen wir vorgehen.»

Zuversichtlich stimmt die Hochrechnung für das laufende Jahr. Neu geht die Regierung von einem Plus von 3,1 Millionen Franken aus – das ist um 52,9 Millionen Franken besser als budgetiert. «Die Luzerner Wirtschaft ist über alles gesehen sehr gut durch die Pandemie gekommen», sagte Wyss. Das zeige sich jetzt anhand höherer kantonaler Steuern und vor allem höheren Anteilen an der direkten Bundessteuer. Allerdings schüttet die SNB schon dieses Jahr mehr aus: 192 statt 64 Millionen Franken.

Der Finanzplan sieht beim 3,8 Milliarden Franken schweren Staatshaushalt für 2023 ein kleines Defizit von 0,9 Millionen Franken und für 2024 ein solches von 13,6 Millionen Franken vor. Für 2025 ist ein Plus von 20,4 Millionen Franken vorgesehen. Neben den SNB-Geldern sind laut Wyss der bisherige finanzpolitische Kurs, die trotz Pandemie nur leichten Einbussen bei den Firmensteuereinnahmen und der darum auch höhere Anteil an den Einnahmen der direkten Bundessteuer für die guten Zahlen verantwortlich.

Mögliche Schwankungen sollen ausgeglichen werden

Nun schüttet die SNB nicht immer gleich viel Geld aus. Auch kann es – wie letztmals 2014 – vorkommen, dass die Ausschüttung einmal ganz ausbleibt. Den Schwankungen will der Regierungsrat mit verschiedenen Instrumenten begegnen. Erstens wird nicht das Maximum von 192 Millionen Franken budgetiert, sondern ein Betrag von 160 Millionen. Zweitens gibt es mit dem Ausgleichskonto bereits einen bewährten Puffer. Das Konto dient der finanzpolitischen Steuerung und wurde 2018 mit einem Anfangssaldo von 140 Millionen Franken ausgestattet. Mittlerweile beträgt der Saldo 455,2 Millionen Franken. Die Reserven sollen mittel- bis langfristig erhalten bleiben. Wyss: «Diese schaffen den notwendigen Spielraum und die erforderliche Zeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.» Drittens soll bei einem längeren Ausfall der SNB-Gelder der Kantonsrat den Steuerfuss in eigner Kompetenz bis zur Referendumsgrenze von 1,7 Einheiten erhöhen können. «Der Steuerfuss gehört nicht in den Tresor, sondern ist ein finanzpolitisches Instrument», appellierte Wyss an den Kantonsrat.

Ein weiteres Instrument ist die Schuldenbremse. Diese soll auch in den nächsten Jahren nicht gelockert werden, obwohl die Investitionen steigen. Zwischen 203 und 264 Millionen Franken will die Regierung in Projekte wie die Strasse durchs Ränggloch, die Reuss-Renaturierung oder Kantonsschulerweiterungen stecken. Der Kantonsrat wird an der Session vom 25. und 26. Oktober sowie 2. November über den AFP 2022–2025 beraten.

Reaktionen: Steuersenkung entweder zu zögerlich oder falsch

Wie diese Kantonsratsdebatte laufen könnte, zeigen erste Reaktionen der Parteien und Verbände:

CVP: «Die Steuerstrategie des Kantons Luzern ist aufgegangen», jubelt die CVP. Mit den erwarteten Gewinnausschüttungen der SNB verbessere sich die Ausgangslage des Kantons Luzern zusätzlich. Die volle Steuersenkung soll darum schon auf 2022 vollzogen werden. Die höheren SNB-Gelder seien ein grosses Klumpenrisiko, weshalb die Schuldenbremse angepasst werden müsse.

