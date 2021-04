Finanzen Weggis schliesst die Rechnung 2020 mit einem Rekord ab Das Plus fällt in der Seegemeinde deutlich höher aus als budgetiert. Neu verfügt die Gemeinde über ein Pro-Kopf-Vermögen anstelle von Schulden. 07.04.2021, 16.27 Uhr

(rt) Der Gemeinderat präsentiert für das vergangene Jahr einen Rekordabschluss. So weist die Rechnung 2020 einen Ertragsüberschuss in der Höhe von knapp 8,87 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Plus von 3 Millionen Franken. Anstelle einer Pro-Kopf-Verschuldung weist Weggis neu ein Pro-Kopf-Vermögen von 922 Franken aus.